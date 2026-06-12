В Украине все чаще видят больших тарантулов: что известно об их укусах

Арахнологиня объяснила, почему люди все чаще замечают самок с потомством

Пауков-волков с десятками детенышей на спине стали чаще замечать в Украине. Арахнологиня говорит — они типичные жители Украины, однако могут больно укусить.

Как рассказала сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук, это тарантул южнорусский, распространенный почти по всей территории Украины — замечать его начали еще более 100 лет назад. В большинстве своем они активны ночью, а днем видят самок в период размножения.

Их часто не видят, поскольку они охотятся ночью, а днем прячутся в норах, поэтому большинство людей не обращает на них внимание. Но после размножения, когда самка уже выходит с детенышами, то, конечно, мы можем их увидеть и днем. Анастасия Иосипчук, арахнологиня

Такой паук может и укусить. Реакция индивидуальна и зависит от наличия аллергии. "Все пауки ядовиты, за исключением одной только семьи. И, конечно, он может вас укусить, но в большинстве случаев не будет. Яд токсично не больше, чем укус пчелы", — объясняет эксперт.

Что известно о тарантуле южнорусском

Тарантул южнорусский (Lycosa singoriensis) – это самый большой паук в Украине. Он может вырасти до 4 см. Особенность пауков-волков в том, что они не плетут сетки для ловли. Эти пауки являются активными бродячими хищниками. Они выслеживают добычу, подстерегают ее в засаде или догоняют быстрым скачком.

Тарантул южнорусский или паук-волк/ Инфографика "Телеграфа", ИИ

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