Вы будете удивлены: что на самом деле скрывали в СССР под этикеткой "березовый сок"

История советского магазинного сока началась в 1960-х годах

Березовый сок в СССР был одним из самых популярных напитков, который продавался, как консервированный в банках, так и на разлив. Его можно было приобрести в каждом продуктовом магазине, а летом – наслаждаться им на дачах и в сельских местностях.

"Телеграф" рассказывает, что на самом деле скрывалось за этикеткой "березовый сок". Стоит отметить, что мода на консервированные соки, взятая из США, появилась в СССР в 60-х годах.

Американцы уже привыкли пить стакан апельсинового сока утром, однако для советской страны такой напиток был недоступен из-за климатических условий и ограниченных финансовых ресурсов. Поэтому было решено создать альтернативы, которые можно было производить в условиях СССР, и так появились березовый, яблочный и томатный соки.

Проблемы с производством натурального сока

Березовый сок стал очень популярен среди советских людей, но оказалось невозможным производить достаточное количество натурального сока для внутреннего потребления. По подсчетам, требовалось более восьми миллионов деревьев, что было невозможно в пределах СССР. Поэтому производители начали искать способы разбавлять его водой и производить продукт, который бы удовлетворял спрос, не являясь при этом действительно натуральным напитком.

Разбавление и подделка березового сока

Вместо того чтобы продавать настоящий березовый сок, на прилавках появлялась разбавленная смесь из воды, сахара и лимонной кислоты. Тот появлявшийся в магазинах продукт был прозрачным, с желтоватым оттенком, а его вкус был сладким с легкими кислыми нотками. Это позволяло создавать впечатление натуральности, хотя на самом деле содержание подлинного березового сока в таком напитке составляло не более 10-15%. Мало кто мог распознать подлог, ведь настоящий сок пили преимущественно в деревнях или на дачах.

Качество советского березового сока

Несмотря на популярность напитка, его качество часто оставляло желать лучшего. Настоящий березовый сок, который можно было собрать в лесу, имел мутный вид и характерный запах опилок, в то время как продукция на прилавках была гораздо светлее, со сладким вкусом. В отличие от других соков, таких как томатный, березовый и яблочный, могли значительно отличаться по составу и качеству в зависимости от производителя.

Советский подлог

Если сравнивать советский березовый сок с его современным аналогом, следует отметить, что последний имеет лучшее качество благодаря отсутствию химических примесей. В СССР этот напиток часто подвергался разным манипуляциям: его смешивали с водой, добавляли сахар, лимонную кислоту, а иногда даже красители. В результате в советской версии березового сока невозможно было почувствовать ту свежесть, которую давал натуральный продукт.

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