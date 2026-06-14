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Сделайте это перед варкой – и гречка будет рассыпчатая. Секрет американских поваров

Автор
Наталья Дума
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Автор
Как варить гречку
Как варить гречку. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Крупа не только не будет слипаться, но и станет намного вкуснее

Многие привыкли варить гречку по одному и тому же рецепту, но нередко крупа получается слишком мягкой или превращается в кашу. Впрочем, кулинарные эксперты в США советуют простой прием, который помогает сделать зерна более рассыпчатыми и ароматными.

Секрет заключается не в особых специях, а в предварительной "подготовке" гречки к варке. Об этом пишет KitchPrep.

Перед варкой гречку следует несколько минут прогреть на сухой сковороде или с небольшим количеством растительного масла. Благодаря этому зерна становятся плотнее и меньше развариваются.

Как правильно варить гречку
Как правильно варить гречку. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Специалисты рекомендуют сначала промыть крупу, затем обжаривать ее на среднем огне, пока не появится характерный ореховый аромат. Только после этого следует заливать гречку горячей водой. В таком случае зерна лучше сохраняют форму и не слипаются.

Еще одна важная хитрость – не варить гречку на сильном огне. Американские повара советуют после закипания снизить нагрев до минимума и не открывать крышку до завершения приготовления. А после отключения плиты оставить кастрюлю закрытой еще пять минут. Именно этот этап позволяет пару равномерно распределиться, а крупе – стать рыхлой и рассыпчатой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли мыть гречку перед приготовлением. Большинство привыкли делать это руками в емкости или под проточной водой. Однако это можно сделать быстрее и эффективнее.

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