До 80 тыс. гривен. Даже директора школ позавидуют такой зарплате

"Телеграф" сравнил заработок в разных профессиях

В Украине есть ряд вакансий, которые приносят доход выше, чем должности в управлении образованием. Например, мастер маникюра может зарабатывать в несколько раз больше, чем заместитель директора школы.

В этом материале "Телеграф", ссылаясь на портал Work.ua, сравнил две вакансии из абсолютно разных сфер. Их обязанности и уровень зарплаты значительно отличаются.

Сколько зарабатывает мастер маникюра

В селе Гатное в Киевской области ищут мастера маникюра в салон LifeStyle, предлагая зарплату в размере 40 000 – 80 000 грн в месяц. Оплата формируется как 50% от стоимости услуг и 10% от продажи продукции.

Условия и доход:

Оплата: 50% от предоставленных услуг

Бонус: 10% от продажи продукции салона

Средний чек при полном расписании: 2500–3500 грн

Гарантированная оплата за смену

Удобное расположение рядом — стабильный поток клиентов

Резервное электроснабжение и отопление — комфортная работа даже при отключениях

Современное оборудование, уютная атмосфера, дружный коллектив

Сколько зарабатывает заместитель директора школы

В Луцке открыта вакансия замдиректора IT STEP SCHOOL (специализируюется на IT-образовании, с сотнями тысяч выпускников по всему миру). его заработная плата составляет 18 000 гривен и бонусы.

Условия:

Нормированный рабочий график 5/2 с 8:30 до 17:30

Обязанности:

Координация учебного процесса в начальной школе

Контроль соблюдения учебных программ

Методическая работа с педагогами, проведение семинаров и тренингов

Взаимодействие с родителями и учениками

Инициирование и внедрение образовательных инноваций

Требования к кандидату:

Опыт работы в начальной школе

Глубокое понимание образовательного процесса

Коммуникабельность и управленческие навыки

Педагогические и управленческие должности остаются важными, но в то же время по уровню заработку они нередко уступают специалистам в бьюти-сфере.

Сравнение зарплат. Инфографика: "Телеграф"

