До 80 тыс. гривен. Даже директора школ позавидуют такой зарплате

Анастасия Мокрик
Зарплата Новость обновлена 20 марта 2026, 12:52
"Телеграф" сравнил заработок в разных профессиях

В Украине есть ряд вакансий, которые приносят доход выше, чем должности в управлении образованием. Например, мастер маникюра может зарабатывать в несколько раз больше, чем заместитель директора школы.

В этом материале "Телеграф", ссылаясь на портал Work.ua, сравнил две вакансии из абсолютно разных сфер. Их обязанности и уровень зарплаты значительно отличаются.

Сколько зарабатывает мастер маникюра

В селе Гатное в Киевской области ищут мастера маникюра в салон LifeStyle, предлагая зарплату в размере 40 000 – 80 000 грн в месяц. Оплата формируется как 50% от стоимости услуг и 10% от продажи продукции.

Условия и доход:

  • Оплата: 50% от предоставленных услуг
  • Бонус: 10% от продажи продукции салона
  • Средний чек при полном расписании: 2500–3500 грн
  • Гарантированная оплата за смену
  • Удобное расположение рядом — стабильный поток клиентов
  • Резервное электроснабжение и отопление — комфортная работа даже при отключениях
  • Современное оборудование, уютная атмосфера, дружный коллектив
Вакансия мастера маникюра на Work.ua
Сколько зарабатывает заместитель директора школы

В Луцке открыта вакансия замдиректора IT STEP SCHOOL (специализируюется на IT-образовании, с сотнями тысяч выпускников по всему миру). его заработная плата составляет 18 000 гривен и бонусы.

Условия:

  • Нормированный рабочий график 5/2 с 8:30 до 17:30

Обязанности:

  • Координация учебного процесса в начальной школе
  • Контроль соблюдения учебных программ
  • Методическая работа с педагогами, проведение семинаров и тренингов
  • Взаимодействие с родителями и учениками
  • Инициирование и внедрение образовательных инноваций

Требования к кандидату:

  • Опыт работы в начальной школе
  • Глубокое понимание образовательного процесса
  • Коммуникабельность и управленческие навыки
Вакансия заместителя директора школы на Work.ua
Педагогические и управленческие должности остаются важными, но в то же время по уровню заработку они нередко уступают специалистам в бьюти-сфере.

Сравнение зарплат. Инфографика: "Телеграф"
