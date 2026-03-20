До 80 тыс. гривен. Даже директора школ позавидуют такой зарплате
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Телеграф" сравнил заработок в разных профессиях
В Украине есть ряд вакансий, которые приносят доход выше, чем должности в управлении образованием. Например, мастер маникюра может зарабатывать в несколько раз больше, чем заместитель директора школы.
В этом материале "Телеграф", ссылаясь на портал Work.ua, сравнил две вакансии из абсолютно разных сфер. Их обязанности и уровень зарплаты значительно отличаются.
Сколько зарабатывает мастер маникюра
В селе Гатное в Киевской области ищут мастера маникюра в салон LifeStyle, предлагая зарплату в размере 40 000 – 80 000 грн в месяц. Оплата формируется как 50% от стоимости услуг и 10% от продажи продукции.
Условия и доход:
- Оплата: 50% от предоставленных услуг
- Бонус: 10% от продажи продукции салона
- Средний чек при полном расписании: 2500–3500 грн
- Гарантированная оплата за смену
- Удобное расположение рядом — стабильный поток клиентов
- Резервное электроснабжение и отопление — комфортная работа даже при отключениях
- Современное оборудование, уютная атмосфера, дружный коллектив
Сколько зарабатывает заместитель директора школы
В Луцке открыта вакансия замдиректора IT STEP SCHOOL (специализируюется на IT-образовании, с сотнями тысяч выпускников по всему миру). его заработная плата составляет 18 000 гривен и бонусы.
Условия:
- Нормированный рабочий график 5/2 с 8:30 до 17:30
Обязанности:
- Координация учебного процесса в начальной школе
- Контроль соблюдения учебных программ
- Методическая работа с педагогами, проведение семинаров и тренингов
- Взаимодействие с родителями и учениками
- Инициирование и внедрение образовательных инноваций
Требования к кандидату:
- Опыт работы в начальной школе
- Глубокое понимание образовательного процесса
- Коммуникабельность и управленческие навыки
Педагогические и управленческие должности остаются важными, но в то же время по уровню заработку они нередко уступают специалистам в бьюти-сфере.
