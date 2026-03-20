До 80 тисяч гривень. Навіть директори шкіл позаздрять такій зарплаті
"Телеграф" порівняв заробіток у різних професіях
В Україні є низка вакансій, які приносять дохід вищий, ніж посади в управлінні освітою. Наприклад, майстер манікюру може заробляти у кілька разів більше, ніж заступник директора школи.
У цьому матеріалі "Телеграф", посилаючись на портал Work.ua, порівняв дві вакансії з різних сфер. Їхні обов’язки та рівень зарплати значно відрізняються.
Скільки заробляє майстер манікюру
У селі Гатне на Київщині шукають майстри манікюру в салон LifeStyle, пропонуючи зарплату у розмірі 40 000 – 80 000 грн на місяць. Оплата формується як 50% вартості послуг і 10% від продажу продукції.
Умови та дохід:
- Оплата: 50% наданих послуг
- Бонус: 10% від продажу продукції салону
- Середній чек за повного розкладу: 2500–3500 грн
- Гарантована оплата за зміну
- Зручне розташування поряд – стабільний потік клієнтів
- Резервне електропостачання та опалення — комфортна робота навіть при відключеннях
- Сучасне обладнання, затишна атмосфера, дружній колектив
Скільки заробляє заступник директора школи
У Луцьку відкрито вакансію заступника директора IT STEP SCHOOL (спеціалізується на IT-освіті, з сотнями тисяч випускників по всьому світу). його заробітна плата складає 18 000 гривень та бонуси.
Умови:
- Нормований робочий графік 5/2 з 8:30 до 17:30
Обов’язки:
- Координація навчального процесу у початковій школі
- Контроль за дотриманням навчальних програм
- Методична робота з педагогами, проведення семінарів та тренінгів
- Взаємодія з батьками та учнями
- Ініціювання та впровадження освітніх інновацій
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи у початковій школі
- Глибоке розуміння процесу творення
- Комунікабельність та управлінські навички
Педагогічні та управлінські посади залишаються важливими, але водночас за рівнем заробітку вони нерідко поступаються фахівцям у б’юті-сфері.
