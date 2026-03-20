До 80 тисяч гривень. Навіть директори шкіл позаздрять такій зарплаті

"Телеграф" порівняв заробіток у різних професіях

В Україні є низка вакансій, які приносять дохід вищий, ніж посади в управлінні освітою. Наприклад, майстер манікюру може заробляти у кілька разів більше, ніж заступник директора школи.

У цьому матеріалі "Телеграф", посилаючись на портал Work.ua, порівняв дві вакансії з різних сфер. Їхні обов’язки та рівень зарплати значно відрізняються.

Скільки заробляє майстер манікюру

У селі Гатне на Київщині шукають майстри манікюру в салон LifeStyle, пропонуючи зарплату у розмірі 40 000 – 80 000 грн на місяць. Оплата формується як 50% вартості послуг і 10% від продажу продукції.

Умови та дохід:

Оплата: 50% наданих послуг

Бонус: 10% від продажу продукції салону

Середній чек за повного розкладу: 2500–3500 грн

Гарантована оплата за зміну

Зручне розташування поряд – стабільний потік клієнтів

Резервне електропостачання та опалення — комфортна робота навіть при відключеннях

Сучасне обладнання, затишна атмосфера, дружній колектив

Вакансія майстра маникюра на Work.ua

Скільки заробляє заступник директора школи

У Луцьку відкрито вакансію заступника директора IT STEP SCHOOL (спеціалізується на IT-освіті, з сотнями тисяч випускників по всьому світу). його заробітна плата складає 18 000 гривень та бонуси.

Умови:

Нормований робочий графік 5/2 з 8:30 до 17:30

Обов’язки:

Координація навчального процесу у початковій школі

Контроль за дотриманням навчальних програм

Методична робота з педагогами, проведення семінарів та тренінгів

Взаємодія з батьками та учнями

Ініціювання та впровадження освітніх інновацій

Вимоги до кандидата:

Досвід роботи у початковій школі

Глибоке розуміння процесу творення

Комунікабельність та управлінські навички

Вакансія заступника директора школи на Work.ua

Педагогічні та управлінські посади залишаються важливими, але водночас за рівнем заробітку вони нерідко поступаються фахівцям у б’юті-сфері.

Порівняння зарплат. Інфографіка: "Телеграф"

