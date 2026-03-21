Потеряете деньги и притянете проблемы. Что категорически нельзя делать в праздник 21 марта

Не стоит 21 марта игнорировать основных традиций и запретов

В субботу, 21 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Кирилла, епископа Катанского. По старому стилю этот праздник припадал на 3 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"

Святитель Кирилл, епископ Катанский — православный и греко-католический святой, известный как проповедник и наставник христианской общины в Катании (Сицилия). Он жил в IV–V веках и прославился своей заботой о духовной жизни прихожан, борьбой с язычеством и наставлениями в вере.

Что можно делать 21 марта:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому и просят дать сил справляться с жизненными трудностями;

21 марта отмечают родительскую субботу четвертой недели Великого поста. Верующие молятся об упокоении усопших близких, идут в храм, подают записки за упокой и участвуют в поминальных службах;

В народе 21 марта пытались обрызгать землю водой из колодца, веря, что это обеспечит хороший урожай;

Сегодня удачный день для сбора березового сока, почек и коры. Почки на иве можно собрать и засушить для лечебных целей;

Это благоприятный день для примирения — стоит помириться с теми, с кем долго были в ссоре.

Что нельзя делать 21 марта:

В этот день нельзя сажать растения и рассаду. Согласно приметам,они могут погибнуть и "унести" ваше здоровье;

Сегодня нельзя рубить деревья и обрезать ветки, иначе раны будут долго заживать;

Категорически запрещено ссориться с близкими, спорить и вспоминать старые обиды, потому что отношения могут надолго испортиться;

Нельзя давать или занимать деньги, заключать сделки и подписывать важные документы — есть риск потери финансов и удачи;

Не рекомендуется жаловаться на жизнь или злиться, поскольку плохие слова и эмоции в этот день притягивают негатив и проблемы.

