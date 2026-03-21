Потеряете деньги и притянете проблемы. Что категорически нельзя делать в праздник 21 марта
Не стоит 21 марта игнорировать основных традиций и запретов
В субботу, 21 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Кирилла, епископа Катанского. По старому стилю этот праздник припадал на 3 апреля.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"
Святитель Кирилл, епископ Катанский — православный и греко-католический святой, известный как проповедник и наставник христианской общины в Катании (Сицилия). Он жил в IV–V веках и прославился своей заботой о духовной жизни прихожан, борьбой с язычеством и наставлениями в вере.
Что можно делать 21 марта:
- В этот день верующие обращаются с молитвами к святому и просят дать сил справляться с жизненными трудностями;
- 21 марта отмечают родительскую субботу четвертой недели Великого поста. Верующие молятся об упокоении усопших близких, идут в храм, подают записки за упокой и участвуют в поминальных службах;
- В народе 21 марта пытались обрызгать землю водой из колодца, веря, что это обеспечит хороший урожай;
- Сегодня удачный день для сбора березового сока, почек и коры. Почки на иве можно собрать и засушить для лечебных целей;
- Это благоприятный день для примирения — стоит помириться с теми, с кем долго были в ссоре.
Что нельзя делать 21 марта:
- В этот день нельзя сажать растения и рассаду. Согласно приметам,они могут погибнуть и "унести" ваше здоровье;
- Сегодня нельзя рубить деревья и обрезать ветки, иначе раны будут долго заживать;
- Категорически запрещено ссориться с близкими, спорить и вспоминать старые обиды, потому что отношения могут надолго испортиться;
- Нельзя давать или занимать деньги, заключать сделки и подписывать важные документы — есть риск потери финансов и удачи;
- Не рекомендуется жаловаться на жизнь или злиться, поскольку плохие слова и эмоции в этот день притягивают негатив и проблемы.
