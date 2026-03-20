Изменяют дату годности? Действительно ли супермаркеты прибегают к "магии" со стикерами

Не всегда виноват сбой системы

Многих украинцев интересует вопрос сроков годности в магазинах, ведь есть мнение, что супермаркеты могут переклеивать стикеры. Особенно это касается готовой продукции.

По словам эксперта, действительно есть случаи с неправильными сроками годности в магазинах.

По словам эксперта, действительно есть случаи с неправильными сроками годности в магазинах. Однако в большинстве своем сейчас это связано с нюансами со стикерующей системой. Например, обновляется код, и автоматически пробивается другой строк, или происходит переупаковка. Зачастую это техническое требование.

"Когда ты видишь, что акционные ценники наклеены друг на друга, то понимаешь, что манипулируют. Но бывает, что товар действительно еще окей, просто по требованиям он якобы уже прошел срок годности, но он точно никого не отравит, и поэтому могут изменить штрих-код", — добавляет Поли.

Маркетолог объяснил, что по формальным требованиям такие товары могут ставить только на неделю, но если они точно еще нормальные и ничего не происходит. Но бывает и другой подход – когда технические аппараты для стикеров просто обновляют штрих-коды для инвентаризации, и они дают другие даты.

Однако в любом случае все товары, приобретаемые в магазинах, следует проверять на правильный срок годности. Если он вызывает сомнения, то можно обратиться к администрации и уточнить информацию. Более того, покупать просроченные товары покупатели не должны, даже если магазин уверяет, что это нормально.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как маркетологи заставляют покупателей переплачивать разноцветными ценниками.