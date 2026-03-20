Не только высокими ценами. Чем еще отличаются "Сильпо" и "Le Silpo"

В Украине всего четыре премиум-магазина

Сеть "Сильпо" едва ли не единственная в Украине, которая имеет супермаркет премиального класса. Речь идет о "Le Silpo".

"Телеграф" расскажет, в чем их разница и насколько отличаются цены. Заметим, что премиальные супермаркеты встречаются преимущественно в больших городах.

Магазины "Сильпо" имеют привычный для украинцев ассортимент товара со средними ценами. При этом "Le Silpo" ("Ля Сильпо") — это премиальный супермаркет, который имеет немало импортных товаров, более широкую и изысканную кухню, а также довольно дорогие продукты.

Считается, что в "Ля Сильпо" не только обслуживание лучше, но и качество товара. Ведь цена на фрукты, овощи или хлеб в разы выше, чем в обычном магазине. Это же касается кулинарии, где преимущественно представлены изысканные блюда с не менее изысканной ценой.

"Ля Сильпо" в Днепре

Кроме того, в "Ля Сильпо" есть собственный мини-ресторан "Le Grill" с меню от бренд-шефа Марко Черветти. Здесь можно выпить кофе или вина, попросить приготовить выбранный в мясном отделе стейк или морепродукты из аквариума, любимое блюдо из свежих продуктов магазина.

Известно, что в Украине есть четыре супермаркета "Le Silpo" в четырех городах: Киеве, Харькове, Днепре и Одессе.

Какие цены в "Le Silpo"

В магазинах "Ля Сильпо" цены на продукты несколько выше, чем в обычных. К примеру, в Днепре куриные яйца стоят от 88 до 125 грн по состоянию на январь 2026 года. При этом в обычном "Сильпо" — от 58,79 грн.

Сколько стоят яйца у "Ля Сильпо". Фото: "Наш город"

Сколько стоят яйца у "Ля Сильпо". Фото: "Наш город"

Сколько стоят яйца в "Сильпо"

Хлеб в "Ля Сильпо" от 54 грн до 130 грн за буханку, в обычном магазине — от 25 грн до 111 грн. Заметим, что многие позиции похожи, однако цена на десятки гривен отличается.

Сколько стоит хлеб в "Ля Сильпо" Фото: "Наш город"

Сколько стоит хлеб в "Сильпо"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "Сильпо" большие скидки на сыры. Акция действует до 25 марта.