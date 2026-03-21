Этот вкус невозможно забыть. Что за торт раньше продавали в хлебных киосках и куда он пропал

Многие украинцы с 90-х и начала 2000-х помнят бисквитный торт со сгущенкой, который продавали в хлебных киосках. Украшенный белковым рулем десерт называется "Иней".

Фактически появился "Иней" в 70-е годы, однако поначалу его называли "Белоснежка".

Ведь у десерта были белые бисквитные коржи, белый белковый крем и цветы из него. Позже рецепт немного изменили и появилась "Хортичанка". Однако уже в 2000-х торт получил название "Иней". Интересно, что большинство украинцев до сих пор не знают, как он называется, но хорошо помнят вкус.

Что особенного в торте "Иней"

Именно в тех десертах, которые появились в 2000-х, основной особенностью были: влажный мягкий белый бисквит, крем с большим количеством сгущенки и белковый крем для отделки. Каждый кусочек этого торта просто таял во рту. А благодаря отсутствию большой конкуренции он быстро стал популярным.

Торт "Иней" в разрезе

Этому способствовало и то, что эти торты продавали даже в хлебных киосках, что сейчас может показаться дикостью. Более того, в 2000 годы можно было даже заказать конкретный вес этого торта просто через киоск на определенную дату. Изготавливала тогда "Иней" кондитерская фабрика в Запорожье.

Торт "Иней"

Что с "Инеем" сейчас и где его можно купить

Современный торт имеет несколько видоизмененную рецептуру, ведь в середине между коржами и сгущенкой появился хороший слой меренги. Для украшения чаще используют не оригинальный белковый крем, а на основе масла, чтобы он лучше держал форму.

Где купить торт "Иней" сейчас

Купить торт "Иней" сегодня можно в Запорожье в фирменных магазинах и супермаркетах города, продающих продукцию кондитерской фабрики "Стелси". Ведь именно она до сих пор производит этот легендарный десерт. Самый маленький вариант на 450 грамм стоит 150-200 грн.

