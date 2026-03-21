Ждут Чистого четверга? Украинцев возмутили грязные окна в метро Киева (фото)

У некоторых вагонов метро в Киеве имеют очень грязные окна. Хотя на самом деле поезда снаружи должны мыть каждую неделю.

Грязные окна вагонов киевской подземки показала пользовательница соцсети Threads. Она иронизирует, что скоро Пасха, пора помыть окна. Как известно, украинские хозяйки обязательно делают это перед праздником Воскресения Христова.

На фото можно увидеть, что окна вагона действительно очень грязные. Стекла и сами вагоны покрыты толстым слоем грязи.

Грязные окна у вагонов киевской подземки

Поезда выглядят запущенными

Под публикацией немало комментариев. Некоторые шутят, что в метрополитене ждут дождя, который вымоет окна. Кто-то пишет, что их помоют в Чистый четверг. Один из комментаторов предположил, что это Зеленая линия, ведь там, пишет он, поезда моются очень редко.

Вот некоторые из комментариев:

Не кричите! Подышите, попейте водички!

В Чистый четверг

Дайте угадаю – это зеленая линия. Там поезда вообще очень редко моются, хотя на красной протяженность наземного участка значительно больше.

Ждут дождя

Как часто должны мыть вагоны метро в Киеве

Как рассказывали в "Киевском метрополитене", снаружи вагоны якобы моют в специальной мойке каждые 4-5 дней. На мойку вагонов одного поезда необходимо около 300 литров воды. Внутри вагоны убирают каждые 20 часов или даже чаще.

