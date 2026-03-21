Чекають на Чистий четвер? Українців обурили брудні вікна в метро Києва (фото)

Деякі вагони метро у Києві мають дуже брудні вікна. Хоча насправді поїзди зовні мали б мити щотижня.

Брудні вікна вагонів київської підземки показала користувачка соцмережі Тhreads. Вона іронізує, що скоро Великдень, час помити вікна. Як відомо, українські господині обов'язково роблять це перед святом Христового Воскресіння.

На фото можна побачити, що вікна вагона дійсно дуже брудні. Скло та самі вагони вкриті товстим шаром бруду.

Брудні вікна у вагонів київської підземки

Поїзди виглядають занедбаними

Під публікацією чимало коментарів. Дехто жартує, що у метрополітені чекають на дощ, який помиє вікна. Хтось пише, що їх помиють у Чистий четвер. Один з коментаторів припустив, що це — Зелена лінія, адже там, пише він, поїзди миються дуже рідко.

Ось деякі з коментарів:

Не репетуйте! Подихайте, попийте водички!

У Чистий четвер

Дайте вгадаю — це зелена лінія. Там поїзди щось взагалі дуже рідко миються, хоч на червоній протяжність наземної ділянки значно більша.

Чекають дощ

Як часто мають мити вагони метро у Києві

Як розповідали у "Київському метрополітені", ззовні вагони нібито миють у спеціальній мийці кожні 4-5 днів. На миття вагонів одного поїзду необхідно близько 300 літрів води. Всередині вагонів прибирають кожні 20 годин, або навіть частіше.

