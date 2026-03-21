В Киеве могла появиться улица в честь генератора. Где и почему от идеи отказались

Столица, как и вся Украина, избавляется от советского наследия

Одну из улиц Киева предлагали переименовать в честь генератора, который помогает украинцам выстоять в условиях, когда Россия пытается лишить нас света. Улица Генераторная могла бы появиться в Днепровском районе столицы.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Киевсовета в декабре 2022 года — еще в начале проблем с энергетикой из-за российских обстрелов. Автор предложения, Алексей Радько, предлагал переименовать улицу Регенераторную на Генераторную.

В качестве аргумента он отметил, что Регенераторная — "малопривлекательное название". В то же время "тысячи, десятки, сотни тысяч генераторов стали настоящими символами несокрушимости".

Улица Регенераторная

Однако петиция не набрала достаточного количества голосов, чтобы ее рассмотрел Киевсовет. Под предложением, чтобы в Киеве появилась улица Генераторная, было собрано 1050 подписей из 6 тысяч необходимых.

Поэтому переименования не произошло, и эта столичная улица продолжает называться Регенераторная. Она возникла в середине XX века под названием Новая. В 1957 году ее назвали Регенераторная – вдоль улицы появился резиново-регенераторный завод ("Вулкан")

После 2011 года на месте бывшего завода "Вулкан" был построен жилой комплекс "Комфорт Таун". Однако улицу не переименовали до сих пор.

