В Украине уже начали продавать паски: где купить и сколько стоят (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть предложения на любой вкус и кошелек
До светлого праздника Пасхи остается еще целых три недели, но некоторые супермаркеты и торговые центры уже начинают продажу пасок.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, где уже можно приобрести пасхальную выпечку и в какую цену она обойдется в разных торговых точках.
"Сильпо"
Стоимость паски в супермаркете стартует от 39,99 гривен за 100 г и доходит до 160 гривен.
На сегодняшний день есть на выбор несколько предложений. Однако в преддверии праздника ассортимент, как правило, расширяется.
"Новус"
В "Новусе" уже стартовала продажа пасок. Стоимость:
- 34,99 грн за 100г
- 54,99 грн за 200 г
- 99,99 грн за 450 г
"Эпицентр"
В продаже на сегодняшний день уже есть пасхальная выпечка на любой вкус и кошелек.
Минимальная стоимость паски составляет 45 гривен (120 г), а максимальная — 549 гривен (620 г).
"Метро"
В гипермаркете есть несколько позиций праздничной выпечки.
Паски ободутся в:
- 79 гривен (150 г)
- 159 гривен (360 г)
- 219 гривен (520 г)
Итог
Минимальные варианты стоят от 34–45 грн, средние — 100–160 грн, а крупные или премиальные паски достигают 500 грн и выше. Ассортимент продолжит расширяться по мере приближения праздника, чтобы каждый покупатель смог выбрать подходящий вариант.
Когда празднуют Пасху в Украине
В Украине подавляющее большинство верующих — православные и греко-католики — будут праздновать Пасху 12 апреля 2026 года. Именно в это воскресенье Пасху будут отмечать Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которые следуют юлианскому пасхальному календарю.
Римско-католические приходы, которых в Украине значительно меньше, будут праздновать на неделю раньше — 5 апреля.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где выгоднее покупать глазурь на паски. Цвет, наличие блесток или эффекта перламутрового сияния добавляют цены