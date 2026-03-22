В Украине уже начали продавать паски: где купить и сколько стоят (фото)

Есть предложения на любой вкус и кошелек

До светлого праздника Пасхи остается еще целых три недели, но некоторые супермаркеты и торговые центры уже начинают продажу пасок.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, где уже можно приобрести пасхальную выпечку и в какую цену она обойдется в разных торговых точках.

"Сильпо"

Стоимость паски в супермаркете стартует от 39,99 гривен за 100 г и доходит до 160 гривен.

На сегодняшний день есть на выбор несколько предложений. Однако в преддверии праздника ассортимент, как правило, расширяется.

Цены на паски в "Сильпо"

"Новус"

В "Новусе" уже стартовала продажа пасок. Стоимость:

34,99 грн за 100г

54,99 грн за 200 г

99,99 грн за 450 г

Цены на паски в "Новусе"

"Эпицентр"

В продаже на сегодняшний день уже есть пасхальная выпечка на любой вкус и кошелек.

Минимальная стоимость паски составляет 45 гривен (120 г), а максимальная — 549 гривен (620 г).

Цены на паски в "Эпицентре"

Цены на паски в "Эпицентре"

"Метро"

В гипермаркете есть несколько позиций праздничной выпечки.

Паски ободутся в:

79 гривен (150 г)

159 гривен (360 г)

219 гривен (520 г)

Цены на паски в "Метро"

Итог

Минимальные варианты стоят от 34–45 грн, средние — 100–160 грн, а крупные или премиальные паски достигают 500 грн и выше. Ассортимент продолжит расширяться по мере приближения праздника, чтобы каждый покупатель смог выбрать подходящий вариант.

Цены на паски. Инфографика: "Телеграф"

Когда празднуют Пасху в Украине

В Украине подавляющее большинство верующих — православные и греко-католики — будут праздновать Пасху 12 апреля 2026 года. Именно в это воскресенье Пасху будут отмечать Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которые следуют юлианскому пасхальному календарю.

Римско-католические приходы, которых в Украине значительно меньше, будут праздновать на неделю раньше — 5 апреля.

Когда празднуют Пасху. Инфографика: "Телеграф"

