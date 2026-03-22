В Україні вже почали продавати паски: де купити і скільки коштують (фото)

Є пропозиції на будь-який смак та гаманець

До світлого свята Великодня залишається ще три тижні, але деякі супермаркети та торгові центри вже починають продаж пасок.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, де вже можна придбати великодню випічку і яку ціну вона обійдеться в різних торгових точках.

"Сільпо"

Вартість паски у супермаркеті стартує від 39,99 гривень за 100 г і сягає 160 гривень.

На сьогоднішній день є на вибір кілька пропозицій. Однак напередодні свята асортимент зазвичай розширюється.

Ціни на паски в "Сільпо"

"Новус"

У "Новусі" вже стартував продаж пасок. Вартість:

34,99 грн за 100г

54,99 грн за 200 г

99,99 грн за 450 г

Ціни на паски в "Новусі"

"Епіцентр"

У продажу на сьогоднішній день вже є великодня випічка на будь-який смак та гаманець.

Мінімальна вартість паски складає 45 гривень (120 г), а максимальна – 549 гривень (620 г).

Ціни на паски в "Епіцентрі"

Ціни на паски в "Епіцентрі"

"Метро"

У гіпермаркеті є кілька позицій святкової випічки.

Паски обійдуться в:

79 гривень (150 г)

159 гривень (360 г)

219 гривень (520 г)

Ціни на паски в "Метро"

Підсумок

Мінімальні варіанти коштують від 34–45 грн ., середні — 100–160 грн ., а великі чи преміальні паски досягають 500 грн. і вище. Асортимент продовжить розширюватися з наближенням свята, щоб кожен покупець зміг вибрати відповідний варіант.

Ціни на паски. Інфографіка: "Телеграф"

Коли святкують Великдень в Україні

В Україні переважна більшість віруючих — православні та греко-католики святкуватимуть Великдень 12 квітня 2026 року. Саме цієї неділі Великдень відзначатимуть Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ), які слідують юліанському великодньому календарю.

Римо-католицькі парафії, яких в Україні значно менше, святкуватимуть на тиждень раніше — 5 квітня.

Коли святкують Великдень. Інфографіка: "Телеграф"

