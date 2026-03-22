В Україні вже почали продавати паски: де купити і скільки коштують (фото)
Є пропозиції на будь-який смак та гаманець
До світлого свята Великодня залишається ще три тижні, але деякі супермаркети та торгові центри вже починають продаж пасок.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, де вже можна придбати великодню випічку і яку ціну вона обійдеться в різних торгових точках.
"Сільпо"
Вартість паски у супермаркеті стартує від 39,99 гривень за 100 г і сягає 160 гривень.
На сьогоднішній день є на вибір кілька пропозицій. Однак напередодні свята асортимент зазвичай розширюється.
"Новус"
У "Новусі" вже стартував продаж пасок. Вартість:
- 34,99 грн за 100г
- 54,99 грн за 200 г
- 99,99 грн за 450 г
"Епіцентр"
У продажу на сьогоднішній день вже є великодня випічка на будь-який смак та гаманець.
Мінімальна вартість паски складає 45 гривень (120 г), а максимальна – 549 гривень (620 г).
"Метро"
У гіпермаркеті є кілька позицій святкової випічки.
Паски обійдуться в:
- 79 гривень (150 г)
- 159 гривень (360 г)
- 219 гривень (520 г)
Підсумок
Мінімальні варіанти коштують від 34–45 грн ., середні — 100–160 грн ., а великі чи преміальні паски досягають 500 грн. і вище. Асортимент продовжить розширюватися з наближенням свята, щоб кожен покупець зміг вибрати відповідний варіант.
Коли святкують Великдень в Україні
В Україні переважна більшість віруючих — православні та греко-католики святкуватимуть Великдень 12 квітня 2026 року. Саме цієї неділі Великдень відзначатимуть Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ), які слідують юліанському великодньому календарю.
Римо-католицькі парафії, яких в Україні значно менше, святкуватимуть на тиждень раніше — 5 квітня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де вигідніше купувати глазур на паски. Колір, наявність блискіток або ефекту перламутрового сяйва додають ціни