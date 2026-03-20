Подготовьтесь к Пасхе вовремя. Где выгоднее покупать глазурь на паски

В этом году ее празднуют 12 апреля

В преддверии Пасхи многие хозяйки заранее покупают все нужные ингредиенты для выпечки куличей. Среди которых обычно есть и кондитерская глазурь.

"Телеграф" решил сравнить цены на глазурь в популярных магазинах. Заметим, что стоимость может зависеть не только от граммовки продукта, но и от производителя.

Также цвет глазури, наличие блесток или эффекта перламутрового сияния добавляют цены.

Какая стоимость в "АТБ"

"Глазуpь белая" от "Пикантной кухни" 75 г — за 11,90 грн,

глазурь белковая цветная с натуральными красителями аcоpти 75 г — 14,90 грн,

глазуpь "Блистательный метеорит" 75 г — 24,90 грн.

Какая цена в "Сильпо"

глазурь "Добрик" со вкусом ванили 75 г — 17,99 грн,

смесь десертная "Добрик" "Глазурь" цветная с натуральными красителями 75 г — 22,69 грн,

глазурь "Добрик" с агар-агаром со вкусом лимона желтая 100 г — 31,99 грн, со вкусом ванили — 37,19 грн,

Какая цена в "Авроре"

глазурь кондитерская с натуральными красителями "Добрик" цветная 75 г — 15 грн,

глазурь кондитерская "Добрик" "Блестящий метеорит" микс 75 г — 22 грн,

глазурь кондитерская сахарная "Добрик" со вкусом ванили белая — 12 грн

Какая цена в "Варусе"

глазурь "Добрик" с натуральными красителями в ассортименте 75 г — по акции 19,90 грн, без акции — 24,90 грн,

глазурь "Деко" со вкусом ванили 75 г — 14,90 грн,

глазурь "Dr.Oetker" с шоколадным вкусом 100 г — 33,70 грн,

глазурь "Добрик" со вкусом ванили 75 г — по акции 16,90, без — 19,90 грн.

Анализируя цены в супермаркетах, можно сделать вывод, что выгоднее покупать глазурь для пасок в магазинах "Авроры", "АТБ" или "Варуса". А вот самая высока стоимость именно у "Сильпо", хотя почти все магазины имеют одинаковый ассортимент.

