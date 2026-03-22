В Украине появились первые ранние овощи: цены бьют по кошельку (видео)

На ценники жалуются и продавцы

На украинских рынках уже появляются первые овощи нового сезона, однако их стоимость пока остается довольно высокой. Продавцы объясняют, что урожай ещё ранний, поэтому цены снизятся только с наступлением устойчивой теплой погоды.

Как сообщается в репортаже "ITV", на рынке Ровно огурцы и редис сейчас стоят около 150-160 гривен за килограмм.

На прилавках можно найти редиску, зеленый лук и молодую капусту, а среди первых ягод появляется клубника. В то же время, ее цена пока высокая — около 250 гривен за килограмм, ведь в Украину ее сейчас поставляют, в частности, из Греции.

Цены на продукты в Украине могут вырасти из-за подорожания топлива

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие недели украинцы могут столкнуться с дальнейшим ростом цен на продукты. Причиной называют топливный кризис, влияющий на логистику и себестоимость товаров. По словам экономиста Зиновия Свереды в эфире "Киев24", передает "Телеграф", повышение стоимости горючего напрямую отражается на ценах в магазинах.

Особенно это касается аграрной отрасли, которая весной активно использует технику и горючее для полевых работ. Тем не менее именно сельское хозяйство остается одной из самых стабильных сфер экономики и оказывает значительное влияние на наполнение государственного бюджета.

