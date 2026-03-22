Перші ранні овочі з’явилися в Україні: ціни б’ють по гаманцю (відео)

На цінники жаліються і продавці

На українських ринках уже з’являються перші овочі нового сезону, однак їхня вартість поки залишається доволі високою. Продавці пояснюють — продукція ще рання, тому ціни знизяться лише з приходом стабільного тепла.

Як йдеться у репортажі "ITV", на ринку Рівного огірки та редиска наразі коштують близько 150-160 гривень за кілограм.

На прилавках також можна знайти редиску, зелену цибулю та молоду капусту, а серед перших ягід з’являється полуниця. Водночас її ціна поки висока — близько 250 гривень за кілограм, адже в Україну її наразі постачають, зокрема, з Греції.

Ціни на продукти в Україні можуть зрости через подорожчання пального

Експерти прогнозують, що в найближчі тижні українці можуть зіткнутися з подальшим зростанням цін на продукти. Причиною називають паливну кризу, яка впливає на логістику та собівартість товарів. За словами економіста Зіновія Свереди в ефірі "Київ24", передає "Телеграф", підвищення вартості пального безпосередньо відображається на цінах у магазинах.

Особливо це стосується аграрної галузі, яка навесні активно використовує техніку та пальне для польових робіт. Попри це, саме сільське господарство залишається однією з найстабільніших сфер економіки та має значний вплив на наповнення державного бюджету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, де купити майже кіло гречаної крупи за 25 гривень. В деяких магазинах її цінник перевищує 50 гривень.