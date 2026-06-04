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Как убрать запах жареной еды в доме: трюк, который работает лучше освежителя

Автор
Наталья Граковская
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Жареные блюда оставляют после себя стойкий неприятный запах
Жареные блюда оставляют после себя стойкий неприятный запах. Фото Коллаж "Телеграфа"

Избавиться от вони помогут ароматные специи и лимон.

После приготовления жареной рыбы, лука, котлет и других блюд часто все комнаты пропитываются неприятным запахом. Часто запах жареной еды не выветривается спустя несколько часов, а освежители только усугубляют проблему.

Рассказываем, как нейтрализовать запах жареного за несколько минут с помощью продуктов, которые есть почти на каждой кухне.

Почему запах жареного так тяжело вывести

В процессе жарки в воздух попадают мельчайшие частицы жира и летучие органические соединения. Они оседают на тканях, занавесках, мебели и стенах. Именно поэтому обычное проветривание помогает лишь частично.

Особенно стойкими считаются запахи жареной рыбы, лука и блюд с чесноком.

Как избавиться от запаха жареного

Справиться с неприятными ароматами после приготовления жареных блюд помогает гвоздика. Как отмечает польский портал Ofeminin, лайфхак с этой специей проверен временем.

Одновременно с началом жарки необходимо поставить на плиту кастрюлю с водой, добавить в нее горсть гвоздики и довести до лёгкого кипения.

Водяной пар связывает частицы жира, которые взвешены в воздухе, и не даёт им оседать на поверхностях. Гвоздика при этом выделяет эвгенол — природное соединение, которое нейтрализует неприятные запахи, а не перебивает их. В результате в комнате остаётся тёплый пряный аромат, а не запах горелого масла.

Как избавиться от запаха жареного — лайфхак
Розмарин – одно из натуральных средств против неприятного аромата. Фото pinterest.com

Если гвоздики под рукой нет, можно использовать альтернативные способы.

Лимон и розмарин. Налейте воду в небольшую кастрюлю, добавьте несколько ломтиков лимона и пару веточек свежего розмарина. Поставьте на плиту рядом со сковородой — ароматный пар сделает своё дело.

Лавровый лист. Бросьте 4–5 листьев в кипящую воду. Эфирные масла лаврового листа отлично нейтрализуют запахи жарки и пригоревшей пищи.

Уксус с цедрой. После приготовления вскипятите смесь воды и белого уксуса (2:1). Уксусная кислота нейтрализует жировые частицы. Чтобы смягчить запах самого уксуса, добавьте в кастрюлю апельсиновую цедру.

Кофейная гуща. Оставьте на ночь на кухне тарелку с сухой кофейной гущей — она поглотит остаточные запахи и заменит их кофейным ароматом.

Кроме того, включать вытяжку нужно за 5 минут до начала приготовления, а не после.

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