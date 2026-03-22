Душ "берут", а не "принимают"? Как правильно говорить и почему спорят языковеды

Мнения специалистов разделились

В Украине, из-за засилья русизмов, нередко возникают вопросы относительно корректного употребления тех или иных слов. Однако есть такие высказывания, которые заставляют сомневаться даже признанных языковедов.

Среди таких, в частности, выражение: "брать душ" или "принимать душ". "Телеграф" расскажет, что думают филологи и какая форма этого выражения верная.

Братья душ

Украинский писатель Юрий Винничук убежден, что верно говорить — "брать душ". По его мнению, слово "принимать" употребляется в очень конкретных значениях, как принимать гостей, пациентов и т. д., поэтому во многих других случаях употребляется "брать", "взять" или же происходит такая замена:, "принимать решение" — ухвалювати.

"Фраза "брать душ" вполне естественна для нашего языка и правильная. Так и в польском языке то же: wziął prysznic. А вот и наши классики: В. Домонтович "Та после завтрака вы сами можете брать душ", Юрий Луцкий: "взял душ". Но выражение "принял душ" пока повсюду преобладает", — отметил Винничук

Юрий Винничук

Филолог Алина Островская придерживается такого же мнения. По ее словам, выражение "брать душ" вполне гармонично для украинского языка.

#вчимоукраїнську #українськамова #мовнасвідомість ♬ It's All About - Rooftime @alina.ostrozka Просто цікавинка така. Юрій Винничук: «Недавно на одному з книжкових сайтів я натрапив на чергове обурення москворотих виразом «брати душ». Мовляв, що це таке? Тільки «приймати душ»! Найбільше волала одна вчителька української мови і літератури, яка колись мене звинуватила у мізогінії і сексизмі. І що ви гадаєте? Вона отримала жваву підтримку таких самих липових «мовознавців». Слово «приймати» вживається в дуже конкретних значеннях, як от приймати гостей, пацієнтів і т. д., тому в багатьох інших випадках вживається «брати», «взяти» або ж відбувається така заміна: «приймати ліки» – заживати, «приймати рішення» – ухвалити. Тому й окремі наші перекладачі вживають саме цей вираз, який так обурив учительок: Саманта Давнінґ «Моя чарівна дружина»: «взяв душ і освоївся в домі», Патрік Ротфусс «Ім’я вітру»: «взяв душ із двадцять нових е’лірів». Але вираз «прийняв душ» всюди переважає. В перекладах романів Девіда Балдаччі «Пасажир потяга о 6.20», Ніколаса Спаркса «Записник», Донни Тартт «Щиголь» і в безлічі інших» #мовамаєзначення

Так "принимать" или "брать" душ?

В свою очередь филолог Ольга Васильева считает, что каждая из версий имеет право на жизнь. Однако она сама употребляет выражение "принимать душ".

"Слово "принять" касается и душа, и лекарств, и родов, и макулатуры. Экзамен тоже принимают. А вот в польском как раз wziąć prysznic; в английском – take a shower. Впрочем, участие тоже принимаем. Впрочем, участие тоже берем, а не принимаем, поэтому "брать душ" может быть. Но сама не употребляю", — объяснила Васильева.

Ольга Васильева

