Душ "беруть", а не "приймають"? Як правильно казати і чому сперечаються мовознавці

Думки фахівців розділились

В Україні, через засилля русизмів, нерідко виникають питання щодо коректного вживання тих або інших слів. Проте є такі висловлювання, що змушують сумніватись навіть визнаних мовознавців.

Серед таких, зокрема, вислів: "брати душ" чи "приймати душ". "Телеграф" розповість, що думають філологи та яка форма цього виразу є вірною.

Брати душ

Український письменник Юрій Винничук переконаний, що вірно казати — "брати душ". На його думку, слово "приймати" вживається в дуже конкретних значеннях, як от приймати гостей, пацієнтів і т. д., тому в багатьох інших випадках вживається "брати", "взяти" або ж відбувається така заміна: "приймати рішення" – ухвалювати.

"Фраза "брати душ" цілком природна для нашої мови і правильна. Та й у польській мові те ж: wziął prysznic. А ось і наші класики: В. Домонтович "Та після сніданку ви самі можете брати душ", Юрій Луцький: "взяв душ". Але вираз "прийняв душ" поки всюди переважає", — зазначив Винничук.

Філологиня Аліна Островська дотримується такої ж думки. За її словами, вираз "брати душ" цілком гармонійний для української мови.

Юрій Винничук: «Недавно на одному з книжкових сайтів я натрапив на чергове обурення москворотих виразом «брати душ». Мовляв, що це таке? Тільки «приймати душ»! Найбільше волала одна вчителька української мови і літератури, яка колись мене звинуватила у мізогінії і сексизмі. І що ви гадаєте? Вона отримала жваву підтримку таких самих липових «мовознавців». Слово «приймати» вживається в дуже конкретних значеннях, як от приймати гостей, пацієнтів і т. д., тому в багатьох інших випадках вживається «брати», «взяти» або ж відбувається така заміна: «приймати ліки» – заживати, «приймати рішення» – ухвалити. Тому й окремі наші перекладачі вживають саме цей вираз, який так обурив учительок: Саманта Давнінґ «Моя чарівна дружина»: «взяв душ і освоївся в домі», Патрік Ротфусс «Ім'я вітру»: «взяв душ із двадцять нових е'лірів». Але вираз «прийняв душ» всюди переважає. В перекладах романів Девіда Балдаччі «Пасажир потяга о 6.20», Ніколаса Спаркса «Записник», Донни Тартт «Щиголь» і в безлічі інших»

То "приймати" чи "брати" душ?

Своєю чергою філологиня Ольга Васильєва вважає, що кожна з версій має право на життя. Проте вона сама вживає вислів "приймати душ".

"Слово "прийняти" стосується і душу, і ліків, і пологів, і макулатури. Іспит теж приймають. А от у польській якраз wziąć prysznic; в англійській – take a shower. Утім, участь теж беремо, а не приймаємо, тому "брати душ" може бути. Але сама не вживаю", — пояснила Васильєва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає слово "шитик". Воно має щонайменше три значення.