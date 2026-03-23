Прическа Кэтти с лентами из "Грозового перевала" покорила Tik Tok. Как ее сделать (видео)

Эта коса скрывает в себе глубокий смысл

Экранизация романа "Грозовой перевал" вдохновила немало женщин на воспроизведение прически Кэтрин Эрншоу. Речь идет именно о "корсетной" косе, которая к тому же имеет скрытый смысл.

У Тик Ток появилось немало туториалов, как повторить эту прическу. Заметим, что достаточно тёплый март способствует созданию этой косы, ведь ее теперь можно не прятать под шапкой.

Для создания "корсетной" косы нужно:

расческа для разделения волос;

2–4 тонкие резинки;

лента шириной 1-2 см;

лак для фиксации.

Заметим, что коса только кажется сложной, но по сути все довольно просто. Главное — следовать четким инструкциям и не торопиться.

Коса Кэти из "Грозового перевала"

Как заплести "корсетную" косу

Сначала разделяем волосы на две равные части с помощью расчески. После этого у висков отделяем тонкие пряди волос и оставляем их свободными. Далее переходим к двум косам – это классические французские выбитые колоски, но плести их следует лишь до половины головы или чуть больше. Здесь главное, чтобы косы были аккуратные и нетугие, особенно если волосы негустые.

Фиксировать косы лучше резиновыми прозрачными резинками. По желанию их необязательно доплетать до конца, можно оставить небольшие хвостики. Далее расческой скрываем все огрехи на голове и фиксируем лаком или гелем, но не чрезмерно.

Последний этап – это вплести ленту. Для этого саму ленту следует продеть в шпильку или невидимку, как показано на видео, и продвинуть между первыми петлями кос. Лучше делать это не с самого их начала, а где-то из 3-4 петли. Далее формируем с помощью шпильки и ленты корсетное плетение. Сначала на голове, а потом уже к резинкам. Постепенно плетение стягиваем, сужая до конца.

Уже на финише косы можно связать еще одной резинкой, а затем лентой, сформировав бантик. Если остатки ленты слишком длинные их можно осторожно обрезать или обмотать вокруг кос несколько раз, а затем уже формировать бантик. Далее оставленные предварительно пряди у виска подкручиваем и фиксируем лаком.

Для справки

"Корсетная" коса в "Грозовом перевале" — это не просто сложное плетение, напоминающее шнуровку. Эта коса символизирует состояние героини: снаружи безупречна, но внутри скована, как в корсете.

