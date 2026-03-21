Дешево и без красителей: как фантастически оформить пасхальные яйца и удивить всех

Пасха в Украине 12 апреля. До этого праздника хозяйки и хозяева пекут куличи, красят красиво яйца и каждый делает это по-особому, как вот например в Грузии. Кто-то предпочитает традиционную шелуху лука, а кто-то ищет современные и креативные методы, чтобы сделать праздничный стол настоящим произведением искусства.

Пользователь Тредс поделилась лайфхаком, как украсить яйца. На это не нужно много тратиться, а эффект вы точно произведете. Техника сочетает в себе элементы декупажа и мерцающие акценты, что создает вид дорогого дизайнерского декора в считанные минуты.

Что вам понадобится

Отварные яйца (желательно белые для более яркого рисунка);

Бумажные салфетки с хорошим принтом;

Пищевая фольга (для металлического блеска);

Яичный белок (выполняет роль безопасного природного клея).

Подготовка. Фото — создано нейросетью

Как создать праздничный шедевр

Подготовка основания: Хорошо вымойте и сварите яйца вкрутую. Дайте им полностью остыть. Работа с декором: Выделите верхний цветной слой салфетки. Вырежьте или осторожно оторвите фрагменты рисунка, которые вам нравятся. Фиксация: Смажьте белком поверхность яйца. Приложите кусочек салфетки и осторожно разгладьте его кисточкой, смоченной в белке, двигаясь от центра к краям. Добавление блеска: Повторите процедуру с маленькими кусочками декоративной фольги, создавая сияющие акценты между узорами салфетки. Оставьте яйца на 10-15 минут до полного высыхания белка.

Видео — Виктория Теряева viktoriya_teryaeva

Такой метод не только выглядит эффектно, но и вполне безопасен, ведь вместо химического клея используется обычный белок.

