Дешево и без красителей: как фантастически оформить пасхальные яйца и удивить всех
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вы будете удивлены насколько это просто
Пасха в Украине 12 апреля. До этого праздника хозяйки и хозяева пекут куличи, красят красиво яйца и каждый делает это по-особому, как вот например в Грузии. Кто-то предпочитает традиционную шелуху лука, а кто-то ищет современные и креативные методы, чтобы сделать праздничный стол настоящим произведением искусства.
Пользователь Тредс поделилась лайфхаком, как украсить яйца. На это не нужно много тратиться, а эффект вы точно произведете. Техника сочетает в себе элементы декупажа и мерцающие акценты, что создает вид дорогого дизайнерского декора в считанные минуты.
Что вам понадобится
- Отварные яйца (желательно белые для более яркого рисунка);
- Бумажные салфетки с хорошим принтом;
- Пищевая фольга (для металлического блеска);
- Яичный белок (выполняет роль безопасного природного клея).
Как создать праздничный шедевр
- Подготовка основания: Хорошо вымойте и сварите яйца вкрутую. Дайте им полностью остыть.
- Работа с декором: Выделите верхний цветной слой салфетки. Вырежьте или осторожно оторвите фрагменты рисунка, которые вам нравятся.
- Фиксация: Смажьте белком поверхность яйца. Приложите кусочек салфетки и осторожно разгладьте его кисточкой, смоченной в белке, двигаясь от центра к краям.
- Добавление блеска: Повторите процедуру с маленькими кусочками декоративной фольги, создавая сияющие акценты между узорами салфетки.
- Оставьте яйца на 10-15 минут до полного высыхания белка.
Такой метод не только выглядит эффектно, но и вполне безопасен, ведь вместо химического клея используется обычный белок.
