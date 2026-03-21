Это выглядит как из ресторана. Украинка показала, как украсить паску без лишних затрат (видео)
Хитрый способ сделать розу из масла, которая удивит гостей
Пасха в этом году будет ранней — праздник у православных и греко-католиков отмечается 12 апреля, поэтому пора бы уже задуматься над наполнением и оформлением праздничной корзины. Сегодня в тренды возвращается необычный декор — изящные розы из сливочного масла.
Секретом создания такой красоты поделилась кулинарная блогерша Юлия в instagram. Такие сливочные розы выглядят настолько эстетично, что способны превратить обычный набор продуктов в настоящее произведение искусства.
Советы для идеального результата
Для создания цветов лучше подходит домашнее масло, однако можно использовать и качественный магазинный продукт с жирностью не менее 82%. Такие масляные украшения удобно готовить заранее, храня их в холодильнике до самого праздника. Чтобы роза не потеряла форму во время освящения в церкви, стоит на 10-15 минут положить ее в морозильную камеру перед выходом из дома и подавать в небольшой креманке.
Как сделать масляную розу своими руками
Процесс создания декора удивительно прост и не требует специальных инструментов:
- Разрежьте брусок холодного масла на три равные части.
- Аккуратно обрежьте каждую часть с четырех сторон, сглаживая острые углы.
- Нарежьте масло на максимально тонкие слайсы.
- Возьмите 5-6 слайсов, выложите их в ряд друг на друга (с небольшим напуском), подогните края пополам и осторожно сверните в рулон.
- Постепенно добавляйте другие лепестки по кругу, пока цветок не станет пышным.
- Для эффекта "живого" цветка края лепестков можно слегка присыпать паприкой.
Паску также можно покрыть традиционной белковой глазурью. Если хочется чего-то более оригинального, попробуйте современный вариант на основе маршмеллоу: такая глазурь не крошится и не липнет к рукам.