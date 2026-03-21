Это выглядит как из ресторана. Украинка показала, как украсить паску без лишних затрат (видео)

Хитрый способ сделать розу из масла, которая удивит гостей

Пасха в этом году будет ранней — праздник у православных и греко-католиков отмечается 12 апреля, поэтому пора бы уже задуматься над наполнением и оформлением праздничной корзины. Сегодня в тренды возвращается необычный декор — изящные розы из сливочного масла.

Секретом создания такой красоты поделилась кулинарная блогерша Юлия в instagram. Такие сливочные розы выглядят настолько эстетично, что способны превратить обычный набор продуктов в настоящее произведение искусства.

Советы для идеального результата

Для создания цветов лучше подходит домашнее масло, однако можно использовать и качественный магазинный продукт с жирностью не менее 82%. Такие масляные украшения удобно готовить заранее, храня их в холодильнике до самого праздника. Чтобы роза не потеряла форму во время освящения в церкви, стоит на 10-15 минут положить ее в морозильную камеру перед выходом из дома и подавать в небольшой креманке.

Как сделать масляную розу своими руками

Процесс создания декора удивительно прост и не требует специальных инструментов:

Разрежьте брусок холодного масла на три равные части. Аккуратно обрежьте каждую часть с четырех сторон, сглаживая острые углы. Нарежьте масло на максимально тонкие слайсы. Возьмите 5-6 слайсов, выложите их в ряд друг на друга (с небольшим напуском), подогните края пополам и осторожно сверните в рулон. Постепенно добавляйте другие лепестки по кругу, пока цветок не станет пышным. Для эффекта "живого" цветка края лепестков можно слегка присыпать паприкой.

Паску также можно покрыть традиционной белковой глазурью. Если хочется чего-то более оригинального, попробуйте современный вариант на основе маршмеллоу: такая глазурь не крошится и не липнет к рукам.