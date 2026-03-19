Так красят яйца в Грузии: украинка показала интересный способ сделать крашенки цвета сочной вишни (видео)

Если любите классические красные яйца на Пасху — этот способ для вас

Пасха — большой религиозный праздник, к которому украинцы готовятся уже сейчас. В 2026 году она будет отмечаться у православных 12 апреля, а у католиков — 5 апреля. К празднику традиционно пекут паски и красят яйца.

"Телеграф" рассказывает о необычном способе покрасить яйца натуральным компонентом — так делают крашенки в Грузии.

Как покрасить яйца корнем Марены?

Пользовательница Оксана Вознюк опубликовала в своем Facebook видео, на котором показала, как красят яйца на Пасху в Грузии. Как оказалось, там используют для этого корень лекарственного растения Марена красильная.

Если сварить яйца в отваре Марены красильной, они выходят красивого насыщенного оттенка сочной вишни. Еще один плюс такого способа — натуральность красителя.

В ролике пользовательница показала, как выглядит отвар растения. Яйца в нем можно варить привычным способом. Тогда они получают красивый и стойкий вишневый цвет.

В Грузии и других соседних с ней странах корень Марены красильной часто используют в качестве натурального красителя. В период пасхальных праздников сырой корень растения там продается на каждом шагу.

В Украине корень Марены красильной можно купить в сухом виде в аптеках и интернете. Стоимость варьируется в зависимости от граммажа.

Корень Марены красильной. Фото: скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Вербное воскресенье в 2026 году. Что категорически нельзя делать в этот день.