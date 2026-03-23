Зачіска Кетті зі стрічками з "Буремного перевалу" підкорила Tik Tok. Як її зробити (відео)

Ця коса ховає в собі глибокий сенс

Екранізація роману "Буремний перевал" надихнула чимало жінок на відтворення зачіски Кетрін Ерншоу. Йдеться саме про "корсетну" косу, яка до того ж має прихований сенс.

У Тік Ток з'явилось чимало туторіалів, як повторити цю зачіску. Зауважимо, що досить теплий березень сприяє створенню цієї коси, адже її тепер можна не ховати під шапкою.

Для створення "корсетної" коси треба:

гребінець для поділу волосся;

2–4 тонкі резинки;

стрічка шириною 1-2 см;

лак для фіксації.

Зауважимо, що коса тільки здається складною, але насправді все досить легко. Головне — дотримуватись чітких інструкцій та не поспішати.

Коса Кеті з "Буремного перевала"

Як заплести "корсетну" косу

Спочатку розділяємо волосся на дві рівні частини за допомогою гребінця. Після цього біля скронь відділяємо тонкі пасма волосся та залишаємо їх вільними. Далі переходимо до двох кіс — це класичні французькі вибиті колоски, але плести їх слід лише до половини голови або трохи більше. Тут головне, щоб коси були акуратні та нетугі, особливо якщо волосся негусте.

Фіксувати коси краще гумовими прозорими резинками. За бажанням їх не обов'язково доплітати до кінця, можна залишити чималі хвостики. Далі гребінцем приховуємо усі огріхи на голові та фіксуємо лаком чи гелем, але не надмірно.

Останній етап — це вплести стрічку. Для цього саму стрічку слід продіти у шпильку чи невидимку, як показано на відео, та просунути між першими петлями кіс. Краще робити це не від самого їх початку, а десь з 3-4 петлі. Далі формуємо за допомогою шпильки та стрічки корсетне плетіння. Спочатку на голові, а потім вже до резинок. Поступово плетіння стягуємо, звужуючи до кінця.

Вже на фінішу коси можна додаткового зв'язати ще однією резинкою, а потім стрічкою, сформувавши бантик. Якщо залишки стрічки задовгі їх можна обережно обрізати або обмотати навколо кіс кілька разів, а потім вже формувати бантик. Далі залишені попередньо пасма біля скроні підкручуємо та фіксуємо лаком.

Для довідки

"Корсетна" коса у "Буремному перевалі" — це не просто складне плетіння, яке нагадує шнурівку. Ця коса символізує стан героїні: зовні бездоганна, але всередині скута, як у корсеті.

