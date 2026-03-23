"Чтобы наесться до следующего года". Как производитель оправдался за паски по 100 тысяч грн

Татьяна Крутякова
Пасхальные хлебобулочные изделия Новость обновлена 23 марта 2026, 15:30
Пасхальные хлебобулочные изделия. Фото Коллаж "Телеграфа"

На самом деле цена не такая и космическая

Производитель пасок, которые собирались продавать якобы за почти 100 тысяч грн, уже отреагировал на курьез. Цена оказалась ненастоящей, однако сильно удивила украинцев.

Как отметила в Threads компания Biscotti, цена на пасхальные изделия достаточно демократична и ничего продавать, чтобы купить их, не нужно. Заметим, что на сайте "Ашан" уже появились позиции за 127 грн, а вот товар с заоблачной ценой отсутствует.

"ДА! Это наша паска. Ну мы же предупреждали, что такая хорошая, что надо покупать. Теперь смотрите какая цена на нее", — говорится в сообщении Biscotti.

Комментарий Biscotti о пасках за 100 тысяч грн

Впоследствии компания добавила мем с улыбающейся собакой и подчеркнула: "А если серьезно, то вам ничего и никого даже не придется продавать, потому что ее цена действительно очень демократичная. Поэтому бегом в магазины пока она еще продается, чтобы наесться до следующего года".

Комментарий Biscotti о пасках за 100 тысяч грн

Добавим, что на странице Biscotti в сети информации о ценах нет, но некоторые магазины уже добавили товар на сайт. Так, "Ашан" продает паску Biscotti 245 г за 127 грн. Правда, пока доступен только самовывоз под заказ.

Паска в Ашани

Что предшествовало

Недавно "Телеграф" заметил на сайте "Ашану" паски за почти 100 тысяч грн. Обратившись в магазин, выяснилось, что это фактически не настоящая цена. Ведь компания просто разместила свой товар на портале, но не добавила цену. Она выставилась автоматически.

В магазине заверили, что когда товар появится в наличии, стоимость на сайте обновится и будет актуальной. Интересно, что по состоянию на 23 марта на сайте есть паски двух ценовых категорий: если в поиске писать "изделие хлебобулочное", видим ценники в 100 тысяч грн, а если нажать поиск — появляются паски за 70-150 грн.

В Ашане есть паски по почти 100 тысяч грн
Сколько стоят паски в Ашане

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоят в магазинах первые весенние овощи.

