"Чтобы наесться до следующего года". Как производитель оправдался за паски по 100 тысяч грн
На самом деле цена не такая и космическая
Производитель пасок, которые собирались продавать якобы за почти 100 тысяч грн, уже отреагировал на курьез. Цена оказалась ненастоящей, однако сильно удивила украинцев.
Как отметила в Threads компания Biscotti, цена на пасхальные изделия достаточно демократична и ничего продавать, чтобы купить их, не нужно. Заметим, что на сайте "Ашан" уже появились позиции за 127 грн, а вот товар с заоблачной ценой отсутствует.
"ДА! Это наша паска. Ну мы же предупреждали, что такая хорошая, что надо покупать. Теперь смотрите какая цена на нее", — говорится в сообщении Biscotti.
Впоследствии компания добавила мем с улыбающейся собакой и подчеркнула: "А если серьезно, то вам ничего и никого даже не придется продавать, потому что ее цена действительно очень демократичная. Поэтому бегом в магазины пока она еще продается, чтобы наесться до следующего года".
Добавим, что на странице Biscotti в сети информации о ценах нет, но некоторые магазины уже добавили товар на сайт. Так, "Ашан" продает паску Biscotti 245 г за 127 грн. Правда, пока доступен только самовывоз под заказ.
Что предшествовало
Недавно "Телеграф" заметил на сайте "Ашану" паски за почти 100 тысяч грн. Обратившись в магазин, выяснилось, что это фактически не настоящая цена. Ведь компания просто разместила свой товар на портале, но не добавила цену. Она выставилась автоматически.
В магазине заверили, что когда товар появится в наличии, стоимость на сайте обновится и будет актуальной. Интересно, что по состоянию на 23 марта на сайте есть паски двух ценовых категорий: если в поиске писать "изделие хлебобулочное", видим ценники в 100 тысяч грн, а если нажать поиск — появляются паски за 70-150 грн.
