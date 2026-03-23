Акционный товар всегда хочется купить — даже если цена та же самая: маркетолог объяснил этот феномен

Это типичный пример того, как работают маркетинговые инструменты

Многие покупатели замечали, что как только на товаре появляется отметка "акция", желание его приобрести растет, даже если реальной экономии почти нет.

По словам эксперта по маркетингу розничной торговли Владимира Полищука, дело в восприятии — сам факт акции влияет на решение покупателя больше реальной выгоды.

"Людям гораздо проще принимать решения: даже если это условное предложение вроде "купи две — получи третью", она уже создает ощущение выгоды. И даже если разница незначительна или ее почти нет, товар с акцией выглядит более привлекательным ", — объясняет эксперт.

Почему старый трюк из 199,99 вместо 200 грн до сих пор работает в супермаркетах

Как объясняет Владимир Полищук, в этом случае работает особенность человеческой психики – так называемый эффект первой цифры, как ранее написал "Телеграф". Человек подсознательно воспринимает 199,99 как значительно меньшую сумму, чем 200, ведь внимание сосредотачивается на первой цифре, а не на последней копейке. В результате товар кажется дешевле, чем он есть на самом деле.

Эксперт отмечает, что во время покупок большинство людей не анализируют каждое решение отдельно. Часто это происходит автоматически, и именно поэтому такие приемы остаются эффективными. Даже когда покупатель осознает этот трюк, он все равно может на него реагировать, поскольку решение принимается на уровне подсознания.

