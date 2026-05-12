Ермаку не будут выбирать меру пресечения: суд объяснил, что произошло

В ходе заседания Высшего антикоррупционного суда 12 мая не будут избирать меру пресечения бывшему главе ОП Андрею Ермаку.

По словам адвоката, всего по делу есть 16 томов объемом 250 листов. Из-за большого объема документов защита не имела времени с ними ознакомиться, поэтому адвокат попросил перенести заседание.

Так, суд решил, что сегодня прокурор начнет свое выступление, а заседание продолжится завтра.

