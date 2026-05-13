Конкурс без смысла? Почему поиск управляющего для ИДС Ukraine может обернуться риском для государства

В последние недели АРМА активно информирует о подготовке конкурса по отбору управляющего корпоративными правами группы компаний ИДС Ukraine — одного из крупнейших игроков украинского рынка минеральных вод. Речь идет о корпоративных правах ЧАО "ИДС", ЧАО "МЗМВ Оскар", ЧАО "МЗМВ", ООО "Потужність", ЧП "Ива", ООО "ИДС Аква Сервис" и ГП "Нова.Ком".

Однако за внешне "техническим" процессом организации конкурса скрывается фундаментальная проблема: имеет ли вообще экономический и юридический смысл передача этого актива в управление на несколько месяцев до фактического перехода его в собственность государства по решению ВАКС? И не создает ли такая конструкция риски не для управляющего, а прежде всего для государства?

ВАКС на финишной прямой

На сегодняшний день в Высшем антикоррупционном суде рассматривается иск Министерства юстиции Украины о взыскании в доход государства корпоративных прав группы компаний IDS Ukraine в рамках санкционного механизма.

Судебный процесс фактически находится на завершающей стадии. Суд изучает последние материалы дела, после чего должны состояться объяснения сторон и вынесение решения. Согласно установленному судом графику осталось всего четыре судебных заседания, последнее из которых назначено на 16 июня 2026 года.

Учитывая практику аналогичных дел, где более 95% исков Минюста удовлетворяются, есть все основания прогнозировать, что корпоративные права ИДС Ukraine уже в 2026 году перейдут в государственную собственность. После этого в соответствии с Законом Украины "О санкциях" актив должен быть передан в сферу управления Фонда государственного имущества Украины.

И именно здесь возникает ключевой вопрос: зачем проводить многомесячный конкурс АРМА, если актив с высокой вероятностью уже в ближайшее время перейдет в ФГИУ, а договор управления будет автоматически прекращен?

АРМА пытается организовать конкурс, несмотря на наличие значительного количества проблемных аспектов. Речь идет об отсутствии надлежащей идентификации актива, есть вопросы относительно законности и содержания постановлений о передаче актива, а также существенные сомнения относительно проведенной оценки предприятий группы.

В то же время корпоративные права по закону относятся к категории сложных активов, что предусматривает длительную процедуру передачи в управление. Должны пройти следующие этапы:

Отбор компаний комиссией АРМА. Проведение конкурса через Prozorro. Возможны обжалования участниками на разных его этапах. Получение разрешения Антимонопольного комитета.

Учитывая, что ИДС Ukraine является лидером рынка минеральных вод с оборотом в миллиарды гривен, без разрешения АМКУ процедура фактически невозможна.

В итоге даже при наиболее оптимистическом сценарии победитель конкурса сможет фактически приступить к управлению не ранее чем через 3–4 месяца после объявления конкурса.

Риски добродетельного управляющего

29 апреля 2026 года Кабинет Министров утвердил Постановление № 537, которым утвержден типовой договор об управлении активами АРМА. Именно этот документ фактически создает критическую юридико-экономическую коллизию. Пункт 5 договора прямо определяет, что эффективность управления активом означает обеспечение ежемесячного поступления средств в государственный бюджет в размере не менее установленного минимального ожидаемого дохода.

То есть управляющий обязан ежемесячно выплачивать средства государству. Но возникает логичный вопрос: откуда управляющий должен брать эти деньги?

В управление передаются не средства компаний и не их производственные активы, а именно корпоративные права.

Единственный законный способ получить доход от таких корпоративных прав — дивиденды.

Однако основные компании группы — ЧАО "ИДС", ЧАО "МЗМВ" и ЧАО "МЗМВ Оскар" — являются акционерными обществами. В соответствии с Законом Украины "Об акционерных обществах" выплата дивидендов осуществляется исключительно на основании годовой финансовой отчётности.

Это означает, что дивиденды за 2026 год могут быть выплачены ориентировочно в феврале – апреле 2027 года.

Таким образом, в 2026 году управляющий не будет иметь законного источника дохода от корпоративных прав, но в то же время будет обязан ежемесячно платить государству десятки, а возможно, и сотни миллионов гривен. Фактически речь идет о необходимости осуществлять платежи в государственный бюджет за счет собственных средств управляющего.

Теоретически управляющий мог бы компенсировать свои расходы за счет дивидендов в 2027 году. Но именно к этому моменту, скорее всего, ВАКС уже примет решение, и корпоративные права перейдут к государству. То есть актив будет передан ФДМУ, а договор управления с АРМА автоматически прекратится.

И здесь возникает критический риск: после прекращения договора управляющий фактически теряет любой механизм возврата средств, которые он уже уплатил в бюджет.

То есть, добросовестный управляющий должен согласиться на модель, где он ничего не зарабатывает за управление, а наоборот тратит сотни миллионов гривен собственных средств. При этом он не имеет реального источника ежемесячного дохода от управления корпоративными правами при отсутствии гарантий возврата средств, ведь может лишиться права управления еще до момента получения дивидендов.

Спрашивается: какой экономический смысл для добросовестного бизнеса участвовать в таком конкурсе?

Риски государства

И здесь возникает самая опасная для государства проблема.

Если добросовестный управляющий не имеет экономического интереса входить в такую конструкцию, то кто тогда может быть заинтересован?

Ответ выглядит тревожным: потенциальный интерес могут иметь только те субъекты, которые рассчитывают компенсировать свои будущие потери не за счет законных дивидендов, а за счет вывода средств из хозяйственной деятельности компаний группы.

И именно здесь особое внимание привлекает вопрос оценки актива.

По заказу АРМА была проведена оценка актива, согласно которой по состоянию на 31.12.2025 его стоимость составляет около 5 млрд грн.

Впрочем, к этой оценке уже возникает немало вопросов: в какие сроки ее проводили, имел ли оценщик достаточный кадровый и профессиональный ресурс, возможно ли было качественно оценить столь масштабный бизнес в чрезвычайно короткие сроки?

Особенно учитывая то, что в материалах дела ВАКС уже содержится другая — независимая — оценка, согласно которой стоимость группы компаний ИДС Ukraine составляет около 8 млрд грн.

Разница — примерно 3 млрд грн. И именно эта разница создает потенциальное поле для наиболее опасного сценария: недобросовестный управляющий может попытаться "выровнять" реальную рыночную стоимость актива до заниженной оценки путем вывода, например, оборотных средств, основных средств, ухудшения финансового состояния или других сомнительных операций.

Если такой сценарий реализуется, то наибольшие потери понесет именно государство.

Ведь после решения ВАКС актив перейдет в Фонд государственного имущества Украины, который в дальнейшем будет обязан его приватизировать, а полученные средства направить в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ против Украины.

И если реальная рыночная стоимость актива будет искусственно снижена, государство фактически получит гораздо меньше средств от будущей приватизации.

То есть, нынешняя модель управления может создать парадоксальную ситуацию, когда государство формально получает "эффективное управление", но фактически рискует получить обесцененный актив.

Теоретически можно предположить другой вариант: управляющий не будет платить ежемесячные платежи, а перечислит доход государству уже после получения дивидендов в 2027 году.

Но тогда возникает еще более простой вопрос: какой смысл проводить конкурс вообще?

Ведь к моменту выплаты дивидендов договор управления уже будет прекращен, актив перейдет ФГИ, а бюджет не получит никаких средств от управления. То есть сама процедура конкурса окажется безрезультатной.

В такой конструкции единственным практическим следствием может стать только допуск к управлению субъекта, который получит краткосрочный контроль над стратегической группой компаний без реальной экономической мотивации работать в интересах государства.

Системная проблема

Ситуация вокруг конкурса АРМА по ИСС Ukraine демонстрирует системную проблему управления именно корпоративными правами.

Если управляющий должен ежемесячно платить государству за собственные средства без гарантий их возврата — добросовестный бизнес не будет мотивирован участвовать в конкурсе.

Если же ежемесячных платежей фактически не будет, бюджет не получит ничего, а сама процедура потеряет всякий смысл.

А риски для государства остаются чрезвычайно высокими:

возможен вывод средств;

снижение рыночной стоимости актива;

будущие потери при приватизации;

недополучение средств в Фонд восстановления Украины.

И главный вопрос в этой истории остается открытым: действительно ли государство сейчас защищает свой экономический интерес или создает механизм, который может привести к прямо противоположному результату?