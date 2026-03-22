Курьез в супермаркете: в Украине выставили паски по цене машины, как объяснили (фото)
В торговой сети объяснили комическую стоимость
На сайте одного из украинских магазинов появилась весьма необычная цена на пасхальную выпечку. При этом паска выглядит вполне обычной — без золота, бриллиантов и других "премиальных" дополнений.
На фото с сайта Auchan можно увидеть две паски, каждая из которых стоит по 99 999 гривен. Однако в данном случае есть один важный нюанс, о котором в этом материале рассказывает "Телеграф".
Стоит отметить, что за такие деньги можно приобрести iPhone 17 Pro Maх, 5-8 месяцев оплаты аренды квартиры или даже б/у автомобиль.
К примеру, смартфон обойдется даже дешевле — 89 999 гривен.
Аренда квартирв Киеве:
- Если брать среднюю цену (17 000 грн): 5,8 месяца
- Если брать бюджетный вариант (12 000 грн): 8 месяцев аренды
- Если брать более дорогой сегмент (20 000 грн): 5 месяцев
Какие б/у авто можно купить на эти деньги:
- Daewoo Lanos / Sens (2004–2012 гг.)
- ZAZ Sens / ЗАЗ Ланос
- Volkswagen Golf IV / Polo — б/у с пробегом 200–300 тыс. км
- Renault Logan / Clio
- Skoda Fabia / Octavia
"Телеграф" связался с онлайн-поддержкой "Ашана" и выяснил, почему указна именно такая цена.
"Там ниже написано, что этот товар нельзя сейчас будет доправить, потому что это цена интернет-магазина, а на складе в интернет-магазине товар пока отсутствует, но в ближайшее время должна быть поставка, поэтому такая цена временно установлена", — сказано в сообщении.
Таким образом, речь, скорее всего, идет о технической особенности отображения цены. Когда продукт появится на складе и его можно будет заказать, будет установлена настоящая цена на товар.
