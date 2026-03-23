"Щоб наїстись до наступного року". Як виробник виправдався за паски по 100 тисяч грн

Насправді, ціна не така й космічна

Виробник пасок, які збирались продавати нібито за майже 100 тисяч грн, вже відреагував на курйоз. Ціна виявилась несправжньою, однак сильно здивувала українців.

Як зазначила у Threads компанія Biscotti, ціна на великодні паски досить демократична і нічого продавати, аби купити їх не треба. Зауважимо, що на сайті "Ашан" вже з'явились позиції за 127 грн, а от товар з захмарною ціною відсутній.

"ТАК! Це наша паска. Ну ми ж попереджали, що така файна, що треба купляти. Тепер дивіться яка ціна на неї", — йдеться у повідомленні Biscotti.

Коментар Biscotti щодо пасок за 100 тисяч грн

Згодом компанія додала мем з собакою, що посміхається, та наголосила: "А якщо серйозно, то вам нічого і нікого навіть не прийдеться продавати, бо її ціна насправді дуууууже демократична. Тому бігом в магазини поки вона ще продається, щоб наїстись до наступного року".

Додамо, що на сторінці Biscotti в мережі інформації про ціни немає, але деякі магазини вже додали товар на сайт. Так, "Ашан" продає паску Biscotti 245 г за 127 грн. Щоправда, наразі доступний тільки самовивіз під замовлення.

Паска в Ашані

Що передувало

Нещодавно "Телеграф" помітив на сайті "Ашану" паски за майже 100 тисяч грн. Звернувшись до магазину, з'ясувалось, що фактично це не справжня ціна. Адже компанія просто розмістила свій товар на порталі, але не додала ціну. Вона виставилась автоматично.

В магазині запевнили, що коли товар з'явиться у наявності, вартість на сайті оновиться та буде актуальною. Цікаво, що станом на 23 березня на сайті є паски двох цінових категорій: якщо у пошуку писати "виріб хлібобулочний", бачимо цінники в 100 тисяч грн, а якщо натиснути пошук — з'являються паски за 70-150 грн.

В Ашані є паски по майже 100 тисяч грн

Скільки коштують паски в Ашані

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштують у магазинах перші весняні овочі.