Забудьте о химических спреях: какие травы создадут приятный аромат дома

Пучки также можно использовать как элемент декора

Натуральные ароматизаторы для дома становятся все более популярными как альтернатива химическим средствам. Один из простых способов – использовать букеты из сушеных трав, которые одновременно освежают пространство и служат декором.

Для создания ароматических пучков чаще всего используют эвкалипт, лаванду, шалфей, розмарин или чабрец. Об этом написали в "Going Green".

Растения собирают в небольшие букеты, плотно перевязывают шпагатом и немного разминают листья, чтобы усилить естественный запах растений. После этого пучки рекомендуют подвешивать в местах с хорошей циркуляцией воздуха у окон, вентиляции или в ванной комнате. В частности, эвкалипт часто вешают в душе, где пар помогает усилить аромат.

Специалисты советуют следить за состоянием растений: если травы начинают темнеть или появляется плесень, букет нужно заменить.

Как наполнить дом ароматом.

