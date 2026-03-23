"3 по цене 2" — это не всегда экономия: маркетолог назвал причины для скидки

Супермаркеты хорошо знают и используют большинство психологических приемов, помогающих увеличивать продажи

Акции "3 по цене 2" не всегда означают реальную выгоду для покупателя — за ними могут скрываться различные причины, о которых большинство людей даже не задумывается.

По словам эксперта по маркетингу розничной торговли Владимира Полищука, такие предложения часто используются не только для привлечения клиентов, но и для решения конкретных задач магазина.

Как объясняет Полищук, на самом деле существует как минимум десяток причин, по которым магазины запускают подобные акции. Среди них — необходимость быстро реализовать товар с коротким сроком годности, особенно в кулинарных отделах. По его словам, именно такие продукты часто попадают под скидки в конце дня, когда времени на их продажу остается совсем немного. В то же время у потребителей нередко возникает подозрение: если товар продают дешевле, возможно, с ним что-то не так — и в отдельных случаях это действительно соответствует действительности.

Как супермаркеты заставляют покупать больше

В супермаркетах маршрут покупателя обычно заранее спланирован. Посетителей специально проводят через отделы со свежими продуктами, после чего они вынуждены пройти почти весь торговый зал и только в конце добираются до хлеба и касс. В результате покупатели видят больше товаров и чаще совершают спонтанные покупки, даже если не планировали этого. Именно поэтому полки в глубине магазина обычно заполнены лучше, чем у входа.

