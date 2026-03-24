Укр

Предпразднство Благовещения 2026: что категорически запрещено делать в этот день, чтобы не навлечь беду

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Девушка закрывает дверь
Девушка закрывает дверь. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Поскольку праздник приходится на период Великого поста, следует отказаться от громких гуляний

В этот вторник, 24 марта, православные христиане и греко-католики отмечают Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы по новому стилю. По старому календарю событие приходилось на 6 апреля.

Это не самое Благовещение, а день подготовки к одному из важнейших событий церковного года — известия архангела Гавриила Деве Марии о рождении Иисуса Христа. В богослужебной традиции Предпразднство длится всего один день — 24 марта, а уже 25 марта наступает сам праздник Благовещения.

Смысл этого дня – не просто "ждать завтрашнего праздника", а внутренне собраться перед великим евангельским событием. Церковь как бы подводит верующих к моменту, когда прозвучит главное известие о воплощении Христа.

Традиции и приметы 24 марта

Верующие в этот день стараются посвятить время духовной настройке, а не хозяйственным делам. Убирают не физически, а "энергетически", то есть лишаются конфликтов и недоразумений в семье.

  • ясный рассвет – ждите теплую и стабильную весну;
  • пронизывающий ветер или пасмурное утро – знак того, что весна придет с задержкой;
  • птичье пение с утра – показывает, что земля "оживает" и тепло не за горами;
  • тишина в доме – предполагает гармонию и уравновешенные отношения в семье;
  • неожиданные встречи или символические подарки считаются хорошим знаком и подсказкой для будущих решений.
Птицы поют
Птицы поют. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 24 марта

  • Ссориться и оскорблять других – конфликты перед праздником "загрязняют" духовную атмосферу;
  • начинать рискованные дела или сделки – день не для резких решений, особенно финансовых или семейных;
  • отказывать кому-то в помощи или проявлять скупость – Предпразднство требует открытости и милосердия;
  • громкие застолья и роскоши – во время Великого поста это особенно недопустимо;
  • запирать дом и душу – держать окна закрытыми без надобности, игнорировать гостей или просить откровенного вреда другим считается плохой приметой в этот день.

Теги:
#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник