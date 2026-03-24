Предпразднство Благовещения 2026: что категорически запрещено делать в этот день, чтобы не навлечь беду

Поскольку праздник приходится на период Великого поста, следует отказаться от громких гуляний

В этот вторник, 24 марта, православные христиане и греко-католики отмечают Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы по новому стилю. По старому календарю событие приходилось на 6 апреля.

Это не самое Благовещение, а день подготовки к одному из важнейших событий церковного года — известия архангела Гавриила Деве Марии о рождении Иисуса Христа. В богослужебной традиции Предпразднство длится всего один день — 24 марта, а уже 25 марта наступает сам праздник Благовещения.

Смысл этого дня – не просто "ждать завтрашнего праздника", а внутренне собраться перед великим евангельским событием. Церковь как бы подводит верующих к моменту, когда прозвучит главное известие о воплощении Христа.

Традиции и приметы 24 марта

Верующие в этот день стараются посвятить время духовной настройке, а не хозяйственным делам. Убирают не физически, а "энергетически", то есть лишаются конфликтов и недоразумений в семье.

ясный рассвет – ждите теплую и стабильную весну;

– ждите теплую и стабильную весну; пронизывающий ветер или пасмурное утро – знак того, что весна придет с задержкой;

– знак того, что весна придет с задержкой; птичье пение с утра – показывает, что земля "оживает" и тепло не за горами;

– показывает, что земля "оживает" и тепло не за горами; тишина в доме – предполагает гармонию и уравновешенные отношения в семье;

– предполагает гармонию и уравновешенные отношения в семье; неожиданные встречи или символические подарки считаются хорошим знаком и подсказкой для будущих решений.

Птицы поют. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 24 марта

Ссориться и оскорблять других – конфликты перед праздником "загрязняют" духовную атмосферу;

– конфликты перед праздником "загрязняют" духовную атмосферу; начинать рискованные дела или сделки – день не для резких решений, особенно финансовых или семейных;

– день не для резких решений, особенно финансовых или семейных; отказывать кому-то в помощи или проявлять скупость – Предпразднство требует открытости и милосердия;

– Предпразднство требует открытости и милосердия; громкие застолья и роскоши – во время Великого поста это особенно недопустимо;

– во время Великого поста это особенно недопустимо; запирать дом и душу – держать окна закрытыми без надобности, игнорировать гостей или просить откровенного вреда другим считается плохой приметой в этот день.

