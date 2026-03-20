Укр

Так красят яйца на Пасху в польских селах: интересный лайфхак с корой молодой яблони

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
На пасхальном столе объязательно должны быть крашенки.

Такой природный краситель сделает яйца солнечно-желтыми

Пасха — большой религиозный праздник. В 2026 году православные и греко-католики отмечают его 12 апреля, а римо-католики — 5 апреля. Традиционно на Пасху пекут паски и красят яйца.

"Телеграф" рассказывает, как с помощью натурального ингредиента покрасить крашенки в красивый желтый цвет. Так издавна делают в польских селах.

Польский способ покрасить яйца

Использование коры молодой яблони — это старинный и очень экологичный способ окрашивания, который до сих пор встречается в сельских регионах Польши. Об этом пишет сайт Culture.pl. Такой метод позволяет получить золотисто-желтый или слегка оливковый оттенок. Лучше всего брать яйца с белой скорлупой, тогда цвет будет более насыщенным.

Для окрашивания понадобятся:

  • Кора молодой яблони и тонкие веточки.
  • Примерно 1 литр воды.
  • Уксус: 1-2 столовые ложки (для закрепления цвета).
  • Соль: 1 чайная ложка (чтобы яйца не треснули).
  • Яйца с белой скорлупой.
Желтые яйца на Пасху. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Процесс окрашивания

Измельчите кору молодой яблони и тонкие веточки. Залейте водой в кастрюле и оставьте на ночь.

Поставьте кастрюлю с настойкой коры на огонь, доведите до кипения и варите на медленном огне 30-40 минут. Отвар должен приобрести насыщенный коричневато-желтый цвет.

Подготовьте яйца — тщательно вымойте их и протрите спиртом, чтобы удалить жировую пленку и обеспечить ровное нанесение пигмента.

Снимите отвар коры яблони с огня, процедите и верните обратно на огонь, добавьте соль и уксус. Затем аккуратно погрузите в него яйца и варите их в этом настое 10-12 минут после закипания.

После варки яйца можно оставить в отваре до полного остывания, тогда цвет будет глубже и насыщеннее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как красят яйца в Грузии. Украинка показала интересный способ сделать крашенки цвета сочной вишни.

Теги:
#Польша #Яйца #Краситель #Крашенки #Пасха 2026