Так красят яйца на Пасху в польских селах: интересный лайфхак с корой молодой яблони
Такой природный краситель сделает яйца солнечно-желтыми
Пасха — большой религиозный праздник. В 2026 году православные и греко-католики отмечают его 12 апреля, а римо-католики — 5 апреля. Традиционно на Пасху пекут паски и красят яйца.
"Телеграф" рассказывает, как с помощью натурального ингредиента покрасить крашенки в красивый желтый цвет. Так издавна делают в польских селах.
Польский способ покрасить яйца
Использование коры молодой яблони — это старинный и очень экологичный способ окрашивания, который до сих пор встречается в сельских регионах Польши. Об этом пишет сайт Culture.pl. Такой метод позволяет получить золотисто-желтый или слегка оливковый оттенок. Лучше всего брать яйца с белой скорлупой, тогда цвет будет более насыщенным.
Для окрашивания понадобятся:
- Кора молодой яблони и тонкие веточки.
- Примерно 1 литр воды.
- Уксус: 1-2 столовые ложки (для закрепления цвета).
- Соль: 1 чайная ложка (чтобы яйца не треснули).
- Яйца с белой скорлупой.
Процесс окрашивания
Измельчите кору молодой яблони и тонкие веточки. Залейте водой в кастрюле и оставьте на ночь.
Поставьте кастрюлю с настойкой коры на огонь, доведите до кипения и варите на медленном огне 30-40 минут. Отвар должен приобрести насыщенный коричневато-желтый цвет.
Подготовьте яйца — тщательно вымойте их и протрите спиртом, чтобы удалить жировую пленку и обеспечить ровное нанесение пигмента.
Снимите отвар коры яблони с огня, процедите и верните обратно на огонь, добавьте соль и уксус. Затем аккуратно погрузите в него яйца и варите их в этом настое 10-12 минут после закипания.
После варки яйца можно оставить в отваре до полного остывания, тогда цвет будет глубже и насыщеннее.
