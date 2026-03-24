Передсвято Благовіщення 2026: що категорично заборонено робити в цей день, щоб не накликати біду

Наталія Дума
Оскільки свято припадає на період Великого посту, варто відмовитися від гучних гулянь

Цього вівторка, 24 березня, православні християни та греко-католики відзначають Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці за новим стилем. За старим календарем подія припадала на 6 квітня.

Це не саме Благовіщення, а день підготовки до однієї з найважливіших подій церковного року — звістки архангела Гавриїла Діві Марії про народження Ісуса Христа. У богослужбовій традиції Передсвято триває лише один день — 24 березня, а вже 25 березня настає саме свято Благовіщення.

Сенс цього дня — не просто "чекати завтрашнього свята", а внутрішньо зібратися перед великою євангельською подією. Церква ніби підводить вірян до моменту, коли прозвучить головна звістка про втілення Христа.

Традиції та прикмети 24 березня

Віряни у цей день намагаються присвятити час духовному налаштуванню, а не господарським справам. Прибирають не фізично, а "енергетично", тобто позбавляються конфліктів та непорозумінь у родині.

  • ясний світанок – чекайте на теплу та стабільну весну;
  • пронизливий вітер або похмурий ранок – знак того, що весна прийде із затримкою;
  • пташиний спів зранку – показує, що земля "оживає" і тепло не за горами;
  • тиша в домі – передбачає гармонію і врівноважені стосунки в сім’ї;
  • неочікувані зустрічі або символічні подарунки – вважаються добрим знаком і підказкою для майбутніх рішень.
Птахи співають. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 24 березня

  • Сваритися та ображати інших – конфлікти перед святом "забруднюють" духовну атмосферу;
  • починати ризиковані справи або угоди – день не для різких рішень, особливо фінансових або сімейних;
  • відмовляти комусь у допомозі або проявляти скупість – Передсвято вимагає відкритості і милосердя;
  • гучні застілля та розкоші – у час Великого посту це особливо неприпустимо;
  • замикати дім і душу – тримати вікна зачиненими без потреби, ігнорувати гостей або просити відвертої шкоди іншим вважається поганою прикметою в цей день.

