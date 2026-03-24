Передсвято Благовіщення 2026: що категорично заборонено робити в цей день, щоб не накликати біду

Оскільки свято припадає на період Великого посту, варто відмовитися від гучних гулянь

Цього вівторка, 24 березня, православні християни та греко-католики відзначають Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці за новим стилем. За старим календарем подія припадала на 6 квітня.

Це не саме Благовіщення, а день підготовки до однієї з найважливіших подій церковного року — звістки архангела Гавриїла Діві Марії про народження Ісуса Христа. У богослужбовій традиції Передсвято триває лише один день — 24 березня, а вже 25 березня настає саме свято Благовіщення.

Сенс цього дня — не просто "чекати завтрашнього свята", а внутрішньо зібратися перед великою євангельською подією. Церква ніби підводить вірян до моменту, коли прозвучить головна звістка про втілення Христа.

Традиції та прикмети 24 березня

Віряни у цей день намагаються присвятити час духовному налаштуванню, а не господарським справам. Прибирають не фізично, а "енергетично", тобто позбавляються конфліктів та непорозумінь у родині.

ясний світанок – чекайте на теплу та стабільну весну;

– чекайте на теплу та стабільну весну; пронизливий вітер або похмурий ранок – знак того, що весна прийде із затримкою;

– знак того, що весна прийде із затримкою; пташиний спів зранку – показує, що земля "оживає" і тепло не за горами;

– показує, що земля "оживає" і тепло не за горами; тиша в домі – передбачає гармонію і врівноважені стосунки в сім’ї;

– передбачає гармонію і врівноважені стосунки в сім’ї; неочікувані зустрічі або символічні подарунки – вважаються добрим знаком і підказкою для майбутніх рішень.

Птахи співають. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 24 березня

Сваритися та ображати інших – конфлікти перед святом "забруднюють" духовну атмосферу;

– конфлікти перед святом "забруднюють" духовну атмосферу; починати ризиковані справи або угоди – день не для різких рішень, особливо фінансових або сімейних;

– день не для різких рішень, особливо фінансових або сімейних; відмовляти комусь у допомозі або проявляти скупість – Передсвято вимагає відкритості і милосердя;

– Передсвято вимагає відкритості і милосердя; гучні застілля та розкоші – у час Великого посту це особливо неприпустимо;

– у час Великого посту це особливо неприпустимо; замикати дім і душу – тримати вікна зачиненими без потреби, ігнорувати гостей або просити відвертої шкоди іншим вважається поганою прикметою в цей день.

