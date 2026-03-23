Странный самолет из Москвы мог летать над 4 областями Украины: где его засекли (карта)

Такие ситуации с летательными аппаратами уже не редкость

В небе над Украиной продолжают засекать странные самолеты. Очередной загадочный борт прямиком из Москвы якобы нарушил наше воздушное пространство и мог пролететь сразу над несколькими областями.

Об этом свидетельствуют данные портала Airnavradar. Так, согласно карте мониторингового сервиса, 21 марта над Украиной якобы могла произойти странная ситуация. В это время маяк пассажирского самолета из Москвы определился прямо над нашей страной.

Речь идет о борте Boeing 737-800 российской авиакомпании "Аэрофлот", который вылетел из Москвы в Стамбул. Изначально рейс проходил стандартно, однако в какой-то момент летательный аппарат якобы направился в сторону Украины и нарушил её границы в районе Сумской области. Далее маяк самолета был замечен еще в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях. При этом перелет завершился успешно в пункте назначения.

Самолет над Украиной

Что это могло быть

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь может идти о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

