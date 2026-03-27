Без этого документа выплаты могут приостановить: что нужно сделать части пенсионеров до 1 апреля

Им следует обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением

Часть украинцев должны до 1 апреля 2026 года представить обязательное уведомление, без которого выплаты могут быть ограничены или приостановлены.

Это касается лиц, получающих пенсионные или страховые выплаты и проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших из них. Детальнее написали в Пенсионном фонде Украины.

Украинцам, живущим на временно оккупированных территориях или выехавшим оттуда, пенсионные и страховые выплаты начисляются только при условии подтверждения, что они не получают такие же выплаты от органов РФ. Это подтверждение должен предоставить сам получатель до 1 апреля 2026 года.

В то же время для части граждан предусмотрен переходный период. Речь идет о лицах, прошедших в 2025-2026 годах физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомление о неполучении выплат от РФ. Для них выплаты продлены до момента подачи соответствующего уведомления, однако не дольше 1 апреля 2026 года.

В Пенсионном фонде отмечают, что такое уведомление подается один раз. Повторно его необходимо подавать только в случае изменения обстоятельств получения выплат.

Как подать сообщение

Самое простое – онлайн. Это можно сделать через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи, где в разделе "Дистанционное информирование" необходимо отметить соответствующие поля о неполучении выплат.

Также сообщение можно предоставить во время видеоидентификации, где фиксируется ответ в соответствующем решении.

Кроме того, граждане могут отправить заявление по почте в территориальный орган ПФУ или подать его лично в сервисном центре Пенсионного фонда.

Важная информация для пенсионеров до 1 апреля 2026 года. Фото: Телеграф

