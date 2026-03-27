Без цього документа можуть зупинити виплати: що має зробити частина пенсіонерів до 1 квітня

Їм треба звернутись до ПФУ з відповідною заявою

Частина українців мають до 1 квітня 2026 року подати обов’язкове повідомлення, без якого виплати можуть бути обмежені або призупинені.

Це стосується осіб, які отримують пенсійні або страхові виплати й проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них. Детальніше написали в Пенсійному фонді України.

Українцям, які живуть на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти, пенсійні та страхові виплати нараховуються лише за умови підтвердження, що вони не отримують такі ж виплати від органів РФ. Це підтвердження має надати сам одержувач до 1 квітня 2026.

Водночас для частини громадян передбачено перехідний період. Йдеться про осіб, які у 2025-2026 роках пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про неодержання виплат від РФ. Для них виплати продовжено до моменту подання відповідного повідомлення, однак не довше ніж до 1 квітня 2026 року.

У Пенсійному фонді зазначають, що таке повідомлення подається один раз. Повторно його необхідно подавати лише у разі зміни обставин щодо отримання виплат.

Як подати повідомлення

Найпростіше — онлайн. Це можна зробити через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису, де в розділі "Дистанційне інформування" необхідно відмітити відповідні поля про неотримання виплат.

Також повідомлення можна надати під час відеоідентифікації, де відповідь фіксується у відповідному рішенні.

Крім того, громадяни можуть надіслати заяву поштою до територіального органу ПФУ або подати її особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду.

