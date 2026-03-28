Укр

Почему "3 по цене 2" и желтые ценники – не всегда выгодно. Как нас обманывают в супермаркетах

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Акции могут быть только способом заставить покупателя купить больше
Акции могут быть только способом заставить покупателя купить больше.

Маркетологи рассчитывают, что люди не будут анализировать цены

Супермаркеты имеют десятки приемов, заставляющих покупателей тратить больше. Представляется это как выгодная акция, но на самом деле, в выигрыше магазин.

Почему "3 по цене 2" — не всегда выгодно

Часто магазины делают акцию – покупка трех единиц товара по цене двух. Это кажется выгодным предложением только на первый взгляд, пишет ap.if.ua.

Рассмотрим предложение на примере условной шоколадки за 100 гривен. Человек шел в магазин и планировал потратить 100 гривен на шоколад. Вдруг он видит распродажу — три шоколадки по цене двух. То есть, согласившись на предложение, покупатель тратит не 100, а 200 гривен.

Супермаркет
Такая акция выгодна только в одном случае – вы пришли за несколькими шоколадками. Тогда экономия будет реальной, а не фейковой.

Желтые ценники — почему это не показатель

Покупатели привыкли к тому, что желтые ценники означают цену со скидкой. Однако на самом деле стоимость товара может быть такой же, или даже выше, чем на аналогичный продукт.

Однако под действием привычки и за неимением времени, покупатели обычно активнее раскупают товары с желтыми ценниками. Супермаркеты этим активно пользуются, а покупатели часто тратят из-за этой хитрости больше денег.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других манипуляциях супермаркетов с ценниками. Часто ценники на товар в торговом зале не соответствуют фактической стоимости продукции.

Теги:
#Акция #Супермаркет #Обман #Скидка