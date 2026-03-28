Почему "3 по цене 2" и желтые ценники – не всегда выгодно. Как нас обманывают в супермаркетах

Маркетологи рассчитывают, что люди не будут анализировать цены

Супермаркеты имеют десятки приемов, заставляющих покупателей тратить больше. Представляется это как выгодная акция, но на самом деле, в выигрыше магазин.

Почему "3 по цене 2" — не всегда выгодно

Часто магазины делают акцию – покупка трех единиц товара по цене двух. Это кажется выгодным предложением только на первый взгляд, пишет ap.if.ua.

Рассмотрим предложение на примере условной шоколадки за 100 гривен. Человек шел в магазин и планировал потратить 100 гривен на шоколад. Вдруг он видит распродажу — три шоколадки по цене двух. То есть, согласившись на предложение, покупатель тратит не 100, а 200 гривен.

Через акции магазины поощряют покупателей тратить больше

Такая акция выгодна только в одном случае – вы пришли за несколькими шоколадками. Тогда экономия будет реальной, а не фейковой.

Желтые ценники — почему это не показатель

Покупатели привыкли к тому, что желтые ценники означают цену со скидкой. Однако на самом деле стоимость товара может быть такой же, или даже выше, чем на аналогичный продукт.

Однако под действием привычки и за неимением времени, покупатели обычно активнее раскупают товары с желтыми ценниками. Супермаркеты этим активно пользуются, а покупатели часто тратят из-за этой хитрости больше денег.

