Почему дорогой товар в супермаркете заставляет вас считать более дешевый "выгодным": объяснение маркетолога

Этим маркетинговым эффектом пользуется почти каждая торговая точка

В супермаркетах действуют четкие правила относительно того, какую музыку нужно включать, как размещать товары и указывать цены. Последние приемы могут существенно влиять на покупателей и побуждать их приобретать более выгодные предложения.

Как рассказал эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук, существует психологический эффект, когда дорогой товар рядом делает другие варианты более привлекательными по цене. Покупатель сравнивает цены "на глаз" и начинает воспринимать более дешевый товар как выгодный, даже если он не самый дешевый или не лучший по соотношению цены и качества.

Он добавил, что в торговле действуют определенные визуальные правила восприятия. Например, когда покупатель движется вдоль полок слева направо, цены часто располагают так, чтобы они постепенно росли. Это создает ощущение логической последовательности и помогает ориентироваться в стоимости товаров.

Также важную роль играет вертикальное размещение продукции. Более дорогие позиции обычно находятся на уровне глаз, тогда как более дешевые — выше или ниже. Именно эта зона, по мнению экспертов, является наиболее эффективной для продаж, ведь именно на нее покупатели обращают внимание в первую очередь.

