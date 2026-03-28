Чому "3 за ціною 2" та жовті цінники - не завжди вигідно. Як нас дурять у супермаркетах

Маркетологи розраховують, що люди не будуть аналізувати ціни

Супермаркети мають десятки прийомів, які змушують покупців витрачати більше. Подається це як вигідна акція, але насправді у виграші магазин.

Чому "3 за ціною 2" — не завжди вигідно

Часто магазини роблять акцію — купівля трьох одиниць товару за ціною двох. Це здається вигідною пропозицією лише на перший погляд, пише ap.if.ua.

Розглянемо пропозицію на прикладі умовної шоколадки за 100 гривень. Людина йшла у магазин і планувала витратити 100 гривень на шоколад. Аж раптом бачить розпродаж — три шоколадки за ціною двох. Тобто, погодившись на пропозицію покупець витрачає не 100, а 200 гривень.

Через акції магазини заохочують покупців витрачати більше

Така акція вигідна лише в одному випадку — ви прийшли за кількома шоколадками. Тоді економія буде реальною, а не фейковою.

Жовті цінники — чому це не показник

Покупці звикли, що жовті цінники означають ціну зі знижкою. Проте насправді вартість товару може бути такою самою, чи навіть вищою, ніж на аналогічний продукт.

Однак під дією звички та через брак часу, покупці зазвичай активніше розкуповують товари з жовтими цінниками. Супермаркети цим активно користуються, а покупці часто витрачають через цю хитрість більше грошей.

