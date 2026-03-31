Портал в детство: какими были в нулевых легендарные "Клоун" и "Пират" и где их искать сейчас

Тот, кто был ребенком в 2000-е годы, помнит одно из самых любимых лакомств — орешки Клоун (с арахисом) и Пират (кокосовая начинка). Тогда они продавались в каждом киоске, а сейчас вернулись в продажу, однако стали редкостью.

"Телеграф" рассказывает о легендарных орешках, которые для многих являются "порталом" в детство. Они будто возвращают в тот день, когда папа, придя с работы, достает из кармана пакетик с орешками, а ты чувствуешь себя защищенным и окруженным любовью. Или, уже немного старше, покупаешь маленькую пачку на перемене в школе.

Эти орешки, даже в конце тяжелых 90-х, были одними из самых доступных — продавались в каждом киоске и стоили немного. Их производит польская кондитерская фабрика Skawa, расположенная в Вадовице.

Draże Orzeszkowe было в желтой упаковке с улыбающимся клоуном. Это целые жареные ядра арахиса, покрытые шоколадной глазурью и тонким слоем сахарной пудры.

Draże Korsarz в черном пакетике с пиратом (часто их называли просто "Корсаром") имело кокосовый вкус. Белые шарики были покрыты темной шоколадной глазурью.

После пика популярности орешки постепенно исчезли из продажи в Украине, их вытеснила другая продукция. Однако пару лет назад эти сладости снова появились, однако не так массово — их можно купить в интернет-магазинах, или в специализированных магазинах, торгующих товарами из Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким раньше был квас и куда девались "желтые бочки". Раньше к ним стояли длинные очереди.