Портал у дитинство: якими були у нульових легендарні "Клоун" та "Пірат" та де їх шукати зараз

Багато хто отримував їх як гостинець

Той, хто був дитиною у 2000-ні роки, пам'ятає один з найулюбленіших смаколиків — горішки Клоун (з арахісом) та Пірат (кокосова начинка). Тоді вони продавалися в кожному кіоску, зараз вони повернулися у продаж, однак стали рідкістю.

"Телеграф" розповідає про легендарні горішки, які багато для кого є "порталом" у дитинство. Вони ніби повертають в той день, коли тато, прийшовши з роботи, дістає з кишені пакетик з горішками, а ти почуваєшся захищеним та огорнутим любов'ю. Або, вже трошки старший — купуєш маленьку пачечку на перерві у школі.

Якими були горішки "Клоун" та "Пірат"

Ці горішки, навіть наприкінці важких 90-х були одними з найдоступніших — продавалися у кожному кіоску та коштували небагато. Їх виробляє польська кондитерська фабрика Skawa, розташована у місті Вадовіце.

Горішки "Клоун" та "Пірат"

Draże Orzeszkowe було в жовтій упаковці з усміхненим клоуном. Це цілі смажені ядра арахісу, вкриті шоколадною глазур'ю та тонким шаром цукрової пудри.

Часто пачку ділили на всю компанію

Draże Korsarz в чорному пакетику з піратом (часто їх називали просто "Корсар") мало кокосовий смак. Білосніжні кульки було вкрито темною шоколадною глазур'ю.

Чи можна купити горішки "Клоун" та "Пірат" зараз

Після піку популярності, горішки поступово зникли з продажу в Україні, їх витіснила інша продукція. Проте пару років тому, ці солодощі знову з'явилися, однак не так масово — їх можна купити в інтернет-магазинах, або у спеціалізованих магазинах, що торгують товарами з Європи.

