Настоящий хозяин: новый аист из гнезда Одарки и Грицика покорил украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В прошлые сезоны такой хозяйственности не было
В гнезде известных аистов Грицика и Одарки уже несколько дней хозяйничает незнакомец. Чужак уже начал обустраивать место гнездования, чем покорил сердца украинцев.
Как сообщает исследовательница птиц Ирина Саражинская, и.о. Грицика радует не только своей настойчивостью, но и сноровкой. Ведь он приносит в гнездо действительно качественные материалы: ветки, сено, солому и т.д.
При этом украинцы хорошо помнят, какие хозяйственные навыки были у Грицика. В прошлые сезоны птица в гнездо приносила полиэтиленовые пакеты, варежки, малярную ленту и прочий мусор. Сейчас же новый аист радует своей сноровкой.
"Очень интересно наблюдать особенности искусства гнездостроения, потому что в этом году все происходит совсем не так, как в предыдущих сезонах", — говорит Саражинская.
По ее словам, в прошлые сезоны ни Грицик, ни Одарка, которые строили гнездо, не были столь активными и ловкими. За три дня незнакомец изменил гнездо так, что его трудно узнать.
В комментариях украинцы радуются мнению, что эта птица будет новым спутником Одарки и наконец-то ее встретит как следует. Люди писали:
- Аист сегодня настолько активен, что будто что-то чувствует. Половинка где-то приближается.
- Сделал капитальный ремонт гнезда, хороший хозяин.
- Хороший Хозяин! Красотой, обустроенностью встретит любимую (..не мусором)! Прекрасным гнездом и цветами!
Для справки
Аисты Грицик и Одарка — пара черногузов, которые стали звездами соцсетей благодаря круглосуточной онлайн-трансляции из их гнезда в селе Леляки на Полтавщине (нацпарк "Пирятинский"). Наблюдая за их жизнь, украинцы создали немало мемов о семейных буднях, воспитании аистов и борьбе за гнездо.
