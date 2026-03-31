Настоящий хозяин: новый аист из гнезда Одарки и Грицика покорил украинцев

В прошлые сезоны такой хозяйственности не было

В гнезде известных аистов Грицика и Одарки уже несколько дней хозяйничает незнакомец. Чужак уже начал обустраивать место гнездования, чем покорил сердца украинцев.

Как сообщает исследовательница птиц Ирина Саражинская, и.о. Грицика радует не только своей настойчивостью, но и сноровкой. Ведь он приносит в гнездо действительно качественные материалы: ветки, сено, солому и т.д.

При этом украинцы хорошо помнят, какие хозяйственные навыки были у Грицика. В прошлые сезоны птица в гнездо приносила полиэтиленовые пакеты, варежки, малярную ленту и прочий мусор. Сейчас же новый аист радует своей сноровкой.

"Очень интересно наблюдать особенности искусства гнездостроения, потому что в этом году все происходит совсем не так, как в предыдущих сезонах", — говорит Саражинская.

Новый аист из гнезда Одарки и Грицика

По ее словам, в прошлые сезоны ни Грицик, ни Одарка, которые строили гнездо, не были столь активными и ловкими. За три дня незнакомец изменил гнездо так, что его трудно узнать.

В комментариях украинцы радуются мнению, что эта птица будет новым спутником Одарки и наконец-то ее встретит как следует. Люди писали:

Аист сегодня настолько активен, что будто что-то чувствует. Половинка где-то приближается.

Сделал капитальный ремонт гнезда, хороший хозяин.

Хороший Хозяин! Красотой, обустроенностью встретит любимую (..не мусором)! Прекрасным гнездом и цветами!

Для справки

Аисты Грицик и Одарка — пара черногузов, которые стали звездами соцсетей благодаря круглосуточной онлайн-трансляции из их гнезда в селе Леляки на Полтавщине (нацпарк "Пирятинский"). Наблюдая за их жизнь, украинцы создали немало мемов о семейных буднях, воспитании аистов и борьбе за гнездо.

