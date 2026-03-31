Справжній ґазда: новий лелека з гнізда Одарки та Грицика підкорив українців

У минулі сезони такої хазяйновиті не було

У гнізді відомих лелек Грицика та Одарки вже кілька днів хазяйнує незнайомець. Чужинець вже почав облаштовувати місце гніздування, чим підкорив серця українців.

Як повідомляє дослідниця птахів Ірина Саражинська, в.о. Грицика тішить не тільки своєю наполегливістю, а й вправністю. Адже він приносить до гнізда дійсно якісні матеріали: гілки, сіно, солому тощо.

При цьому українці добре пам'ятають, які господарські навички були у Грицика. В минулі сезони птах в гніздо приноси поліетиленові пакети, рукавиці, малятну стрічку та інше сміття. Наразі ж новий лелека тішить своєю вправністю.

"Дуже цікаво спостерігати за особливостями мистецтва гніздобудування, бо цьогоріч усе відбувається зовсім не так, як у попередніх сезонах", — каже Саражинська.

Новий лелека з гнізда Одарки та Грицика

За її словами, у минулі сезони ні Грицик, ні Одарка, які будували гніздо разом, не були настільки активними та вправними. За три дні незнайомець змінив гніздо так, що його важко впізнати.

У коментарях українці тішаться думкою, що цей птах буде новим супутником Одарки і нарешті її зустріне як треба. Люди писали:

Лелека сьогодні настільки активний, що ніби щось відчуває. Половинка десь наближається

Зробив капітальний ремонт гнізда, гарний господар.

Гарний Господар! Красою, облаштованностю зустрiне кохану ( ..не смiттям)! Чудовим гнiздом та квiтами!

Для довідки

Лелеки Грицик та Одарка — це пара чорногузів, які стали зірками соцмереж завдяки цілодобовій онлайн-трансляції з їхнього гнізда у селі Леляки на Полтавщині (нацпарк "Пирятинський"). Спостерігаючи за їхнім життя, українців створили чимало мемів про сімейні будні, виховання лелеченят та боротьбу за гніздо.

