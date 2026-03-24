Грицик вернулся? Аист повел себя как хозяин в самом известном гнезде Украины (видео)

В 2025 первой домой вернулась Одарка

Украинцы ждут возвращения звездных аистов — Грицика и Одарки. Во вторник, 24 марта в их гнездо прилетел аист, возможно это Грицик, или Одарка.

Момент можно увидеть в онлайн-трансляции, которая круглосуточно ведется из гнезда птиц. Также исследовательница птиц Ирина Саражинская подтвердила, что 24 марта в 11:19 в гнездо прилетел аист. Птица заклокотала — то есть поздоровалась, как хозяин, вернувшийся домой.

Аист заклокотал, приветствуя гнездо

Птица провела в гнезде немного времени

Вскоре аист куда-то улетел

Однако пока нельзя утверждать, кто из пары вернулся первым. Дело в том, что в прошлом году произошел конфуз, пишет Саражинская. Одарку, прилетевшую первой и клокотавшую в гнезде, приняли за Грицька.

Так кто же сегодня поздоровался в гнезде и порадовал аистолюбов? Был ли это Грицик? Пока ждем ответа на этот вопрос, потому что вроде и похож на нашего Грицика, но остается место для сомнения, тем более что аист в 11:22:20 улетел и рассмотреть его со 100-процентной уверенностью не удалось. Следим за развитием событий и ждем возвращения наших любимых аистов в гнездо, — говорится в сообщении

Птица провела в гнезде немного времени и снова улетела. Пока трудно сказать, был это Грицик или снова чужак. Накануне в гнездо Грицика и Одарки уже прилетал гость, провел несколько минут и полетел дальше.

Как объяснили орнитологи, аисты выбирают себе одно место гнездования на долгие годы, как и пару. Поэтому Грицик и Одарка должны вот-вот прилететь. Обычно эти птицы возвращаются в конце марта и начале апреля, но все зависит от погодных условий. В прошлом году Грицик вернулся 23 марта, а Одарка — через несколько дней.

Грицик и Одарка — что известно о звездных аистах

Грицик и Одарка в 2025 году

Аисты Грицик и Одарка — пара черногузов, которые стали звездами соцсетей благодаря круглосуточной онлайн-трансляции из их гнезда в селе Леляки на Полтавщине (нацпарк "Пирятинский"). Наблюдая за их жизнью, украинцы создали немало мемов о семейных буднях, воспитании аистов и борьбе за гнездо.

Родители с аистятами

В прошлом году разыгралась настоящая драма — Грицик пытался убить своего самого слабого птенчика, которого зрители назвали Катрусей, прямо в прямом эфире. "Телеграф" рассказывал, что произошло потом.