Одессе не повезет: какой погодный сюрприз ожидается на Пасху

Городу следует готовиться к дождям и похолоданию на целую неделю

Погода в Одессе готовит не слишком комфортные условия на большой весенний праздник – Пасха. Температура снизится, а также ожидаются дожди, которые до этого будут идти всю рабочую неделю.

В течение 6-12 апреля показатели на термометрах резко упадут с +17 до +8 днем. Такой прогноз дали в "Meteofor".

Синоптики прогнозируют, что 6 апреля будет теплее всего: Дневные показатели будут держаться на уровне +17 градусов. Однако уже 7 апреля температура будет падать. В этот период уже должны идти мелкие дожди.

В среду, 8 апреля, воздух может охладиться до 8 теплых градусов днем и 6 — ночью. Такая прохладная погода продержится до пятницы, 10 апреля. В течение трех суток прогнозируются дожди, которые будут иногда усиливаться.

Солнце сможет прогреть город без осадков уже в субботу, 11 апреля. Температура в дневное время поднимется до +12 градусов, а в ночные часы еще будет на уровне +6 градусов.

Но на праздник Пасхи, 12 апреля, дожди возобновятся. Воздух значительно не прогреется – будет до +11 днем и +6 – ночью.

Фото: "Meteofor"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Одессе на Вербное воскресенье, 5 апреля.