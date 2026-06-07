Город закутался в антидроновые сетки и колючую проволоку: как выглядит Краматорск сейчас (фото)

На кадрах заметны следы российских обстрелов

Краматорск, к которому приближается линия фронта, все больше покрывается антидроновыми сетками и обставляется зубами дракона. Но, несмотря на приближающуюся угрозу, в городе все еще остается немало людей.

Свежие фото из Краматорска показал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

"Город, как и другие прифронтовые территории, затянули антидроновой сеткой. Еще один символ того, как война меняет пространство вокруг нас — ради безопасности и защиты людей", — отметил он.

Антидроновая сетка и колючая проволока в Краматорске. Фото Ян Доброносов

Антидроновая сетка в Краматорске. Фото Ян Доброносов

Дорога защищена антидроновой сеткой. Фото Ян Доброносов

Дорога защищена антидроновой сеткой. Фото Ян Доброносов

Дорога защищена антидроновой сеткой. Фото Ян Доброносов

Дорога защищена антидроновой сеткой. Фото Ян Доброносов

Дорога защищена антидроновой сеткой. Фото Ян Доброносов

Дорога защищена антидроновой сеткой. Фото Ян Доброносов

Военный автомобиль с защитой от дронов. Фото Ян Доброносов

Антидроновая сетка в Краматорске. Фото Ян Доброносов

На кадрах заметно, что кроме "зубов дракона" и антидроновых сеток, по городу немало разбросано колючей проволоки.

Колючая проволока и зубы дракона в Краматорске. Фото Ян Доброносов

Колючая проволока в Краматорске. Фото Ян Доброносов

Краматорск регулярно обстреливается россиянами, запускающими КАБы и дроны. И следы атак заметны практически по всему городу Донбасса. Выбитые окна, заклеенные пленкой или забить фанерами, выгоревшие авто и следы пожаров становятся привычными для Краматорска.

Сгоревшие автомобили в Краматорске после обстрела. Фото Ян Доброносов

Разрушено здание после обстрела россиян в Краматорске. Фото Ян Доброносов

Окно заклеено скотчем. Фото Ян Доброносов

Остановка в Краматорске. Фото Ян Доброносов

Опаснее всего в районах, которые ближе к фронту. По данным аналитиков DeepState, до линии столкновения остается не более 12 километров.

Расстояние от Краматорска до линии фронта – карта DeepState

Напомним, что ранее стало известно, что ключевым приоритетом России остается полный захват Донецкой области. Целью определяется Краматорско-Константиновская агломерация, контроль над которой позволил бы Кремлю заявить о "полном взятии Донбасса".

Напомним, "Телеграф" рассказывал, какие, по мнению искусственного интеллекта, шансы закончить войну в Украине уже в этом году.