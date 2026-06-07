Город закутался в антидроновые сетки и колючую проволоку: как выглядит Краматорск сейчас (фото)
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На кадрах заметны следы российских обстрелов
Краматорск, к которому приближается линия фронта, все больше покрывается антидроновыми сетками и обставляется зубами дракона. Но, несмотря на приближающуюся угрозу, в городе все еще остается немало людей.
Свежие фото из Краматорска показал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
"Город, как и другие прифронтовые территории, затянули антидроновой сеткой. Еще один символ того, как война меняет пространство вокруг нас — ради безопасности и защиты людей", — отметил он.
На кадрах заметно, что кроме "зубов дракона" и антидроновых сеток, по городу немало разбросано колючей проволоки.
Краматорск регулярно обстреливается россиянами, запускающими КАБы и дроны. И следы атак заметны практически по всему городу Донбасса. Выбитые окна, заклеенные пленкой или забить фанерами, выгоревшие авто и следы пожаров становятся привычными для Краматорска.
Опаснее всего в районах, которые ближе к фронту. По данным аналитиков DeepState, до линии столкновения остается не более 12 километров.
Напомним, что ранее стало известно, что ключевым приоритетом России остается полный захват Донецкой области. Целью определяется Краматорско-Константиновская агломерация, контроль над которой позволил бы Кремлю заявить о "полном взятии Донбасса".
Напомним, "Телеграф" рассказывал, какие, по мнению искусственного интеллекта, шансы закончить войну в Украине уже в этом году.