Одесі не пощастить: який погодний сюприз очікується на Великдень

Марина Бондаренко
Одеситам точно знадобляться парасольки на свято Новина оновлена 05 квітня 2026, 08:35
Місту варто готуватись до дощів та похолодання на цілий тиждень

Погода в Одесі готує не надто комфортні умови на велике весняне свято — Великдень. Температура дещо знизиться, а також очікуються дощі, які до цього йтимуть увесь робочий тиждень.

Упродовж 6-12 квітня показники на термометрах різко впадуть з +17 до +8 вдень. Такий прогноз дали у "Мeteofor".

Синоптики прогнозують, що 6 квітня буде найтепліше: Денні показники триматимуться на рівні +17 градусів. Однак уже 7 квітня температура падатиме. У цей період вже мають йти дрібні дощі.

У середу, 8 квітня, повітря може охолонути до 8 теплих градусів вдень та 6 — вночі. Така прохолодна погода протримається до п'ятниці, 10 квітня. Протягом трьох діб прогнозуються дощі, які іноді посилюватимуться.

Сонце зможе прогріти місто без опадів вже у суботу, 11 квітня. Температура у денний час підніметься до +12 градусів, а в нічний ще буде на рівні +6 градусів.

Але на свято Великодня, 12 квітня, дощі поновляться. Повітря значно не прогріється — буде до +11 вдень та +6 — вночі.

Погода в Одесі на Великдень 12 квітня 2026
Коли завершаться затяжні дощі. Чи будуть вони в Одесі на Великдень. Фото: "Мeteofor"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Одесі на Вербну неділю, 5 квітня.

